Amici Marcello e Giulia, il giorno è speciale: “Il mio tutto”, coppia al settimo cielo

Marcello Sacchetta, gli auguri a Giulia Pauselli per il suo compleanno.

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli continuano a vivere felici la loro storia d’amore, e sembrano sempre più affiatati: non è scontato, diciamocelo, perché dopo anni e anni di relazione bisogna amarsi davvero per tenere vivo l’entusiasmo delle prime volte. Oggi è un giorno speciale per Giulia, visto che compie gli anni, e sono in tantissimi ad averle dedicato un pensiero, una foto o un video su Instagram: tutti messaggi che potete leggere nelle storie Instagram che la Pauselli sta condividendo. Anche Marcello ovviamente ha voluto scriverle qualcosa d’importante in quest’occasione, e lo ha fatto con parole che avranno senz’altro emozionato la ballerina.

“Auguri a te che sei il mio tutto – questo l’inizio degli auguri di Sacchetta –. Ti Amo amore, buon compleanno”. Poche parole ma che arrivano dritte al cuore e che mostrano quanto per Marcello Giulia sia diventata un punto fermo. Entusiasta la reazione di lei: “Amore mio, grande grande grande”. E sotto una serie di commenti che mettono bene in evidenza quanto la coppia piaccia al pubblico che le si è affezionato nel corso del tempo; d’altra parte quando l’amore è vero lo si percepisce, no?

Ricordiamo che Marcello ha fatto molto parlare di sé negli ultimi tempi per aver lasciato Amici di Maria De Filippi come ballerino: pare ci siano questioni personali di mezzo ma anche delle occasioni di crescita di cui sicuramente Sacchetta ci parlerà prossimamente. Una carriera tutta in ascesa dunque, e una storia d’amore che lo rende quasi invincibile. Non ci resta che fare gli auguri a Giulia perché viva questo compleanno circondata da sorrisi e affetto sincero!

















Gossipetv.com