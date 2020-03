Bianca Guaccero: “100 rose e lettera emozionate” (finale inaspettato)

Detto Fatto, regali inaspettati per Bianca Guaccero: un gesto indimenticabile per la conduttrice.

Oggi a Detto Fatto, Bianca Guaccero ha raccontato di aver ricevuto una sorpresa a dir poco gradita: non si sarebbe mai aspettata di ricevere 100 rose bianche e una lettera ricca di frasi bellissime, che le hanno fatto scendere qualche lacrima di commozione. Un gesto, questo, che è riuscito a far breccia nel cuore della conduttrice, la quale ha ammesso che nessuno, fino a oggi, si è spinto a tanto per lei. Ma chi è il misterioso corteggiatore della Guaccero? Più che corteggiatore, è un suo grande fan che vive in Germania e che la segue tutti i giorni. Jonathan Kashanian ha subito consigliato a Bianca di incontrare il giovanotto; peccato che ci sia stato un finale inaspettato!

Bianca Guaccero ha parlato dei suoi ex fidanzati, ma non è stato nessuno di questi a sorprenderla durante la diretta di Detto Fatto: “Devo ringraziare un ragazzo dalla Germania che mi ha regalato 100 rose bianche e una lettera che mi ha fatto emozionare”. Jonathan ha voluto immediatamente indagare: “Palesati! Dicci tutto di te. Bianca, devi essere davvero contenta per confessare tutto”; Bianca ha ammesso senza problemi: “Sì, perché non mi fa mai nessuno questo gesto”. Lo stilista le ha risposto: “Io ti ho regalato molto di meglio, ma non te lo vedo mai addosso!”.

Non si è trattato però di un giovanissimo uomo, come aveva sperato Jonathan… Bianca ha tenuto a precisare: “Gli autori mi hanno appena detto che Nino dalla Germania ha 75 anni… ma ha tutti i denti!”. Non è una tragedia per lo stilista: “Hai 40 anni, che male c’è a stare assieme a uno che ne ha 75? Magari ha una maturità che un 50enne non ha. Ti darà quella sicurezza di cui hai bisogno”. Poi ha raccontato qual è stata la storia più breve della sua vita…















Goss