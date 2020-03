Talisa e J-Ax vicini di casa: “L’ho vista crescere!”, la rivelazione ad Amici

Amici 19, la ballerina Talisa Ravagnani e il cantante J-Ax si conoscono da anni: la rivelazione nel daytime

Nel daytime di Amici 19 di oggi non è passata inosservata la rivelazione di J-Ax: conosce Talisa da quando è piccola! Non è trapelato nulla in studio durante la prima puntata del Serale, né nelle puntate scorse del daytime quando sono stati annunciati gli ospiti di venerdì scorso. J-Ax era tra i sei artisti che si sono esibiti nella prima manche duettando con i cantanti in gara. I cantanti hanno fatto delle brevi prove con i concorrenti quando sono arrivati agli Studi Elios, qualche ora prima della puntata e non un giorno prima come qualcuno potrebbe pensare. Nel daytime su Real Time hanno mostrato le prove dei ragazzi con i cantanti e durante le prove di J-Ax è arrivata la rivelazione su Talisa.

I sei cantanti hanno raggiunto i rispettivi concorrenti con cui hanno duettato nelle varie sale prova della scuola di Amici. Martina era emozionatissima, come tutti gli altri, ma a fine prove e prima di salutare J-Ax gli ha riportato i saluti di Talisa. Inizialmente qualcuno può aver pensato che la ballerina sia fan del cantante, ma così non è. “Ti saluta Talisa, sono vicini di casa. Mi ha detto che le cambiavi i pannolini”, ha detto Martina. J-Ax ha confermato di conoscere Talisa, pannolini a parte però: “Talisa è la mia vicina di casa. L’ho vista crescere! No, i pannolini no… Ma l’ho vista proprio appena nata. Incredibile”.

Non hanno aggiunto altro, il momento è stato davvero breve ma con una rivelazione che di sicuro farà chiacchierare. Sappiamo comunque che Talisa è nata in Italia ma è cresciuta all’estero, quindi forse è stata vicina di casa di J-Ax nei suoi primi anni di vita. E il fatto che il cantante abbia detto di averla vista appena nata ne è la conferma.













Gossipetv.com