Michelle Williams abbandona il film ispirato alla morte dell’ex compagno Heath Ledger

L’attrice ha lasciato il cast di “Blood”, pellicola ispirata alla tragica vicenda che ha coinvolto il padre di sua figlia. “Si è resa conto che era tutto un po’ troppo vicino a casa”, ha dichiarato il regista Bradley Rust Gray. Ha preso il suo posto Carla Juri

Michelle Williams ha abbandonato il film ispirato alla morte dell’ex compagno Heath Ledger.

Il motivo di questa decisione l’ha spiegato lo stesso regista di Blood, la pellicola di cui l’attrice avrebbe dovuto essere la protagonista: “Si è resa conto che era tutto un po’ troppo vicino a casa”, ha dichiarato Bradley Rust Gray, interprellato da Entertainment Weekly.

La scelta di Williams è arrivata a produzione già incominciata ma il regista ha voluto aggiungere che la diva ha chiesto di lasciare il ruolo “educatamente”, senza alcun tipo di scontro o di rottura né con lui né con il resto della produzione.

L’intera produzione ha capito perfettemante il disagio che Michelle Williams ha provato: non si sono assolutamente opposti alla richiesta e hanno rispettato la scelta dell’attrice.

A prendere il posto di Williams è arrivata la collega Carla Juri.

“Abbiamo entrambi condiviso questo peso della morte e la sensazione che porti sempre, quel peso quando muore qualcuno vicino a te”, ha raccontato il regista Gray riferendosi al fatto che capisce bene cosa sta provando Williams, dato che anche lui purtroppo ci è dovuto passare.

LA TRAMA DEL FILM

Carla Juri sostituisce Michelle Williams nel ruolo da protagonista, la parte di Chloe.



Si tratta di una donna che si reca in Giappone dopo la morte del marito. Durante il viaggio, la vedova rincontrerà un vecchio amico e si innamorerà, nonostante il dolore per la perdita del coniuge scomparso. Un film quindi sulla morte ma anche sulla rinascita, metaforica del sentimento che innerva di vita, ossia l’amore.

LA RELAZIONE TRA WILLIAMS E LEDGER

Michelle Williams è stata fidanzata dal 2004 al 2007 con l’attore Heath Ledger, conosciuto sul set del film I segreti di Brokeback Mountain.

Dalla loro relazione, il 28 ottobre 2005 è nata una figlia, Matilda Rose.

Quando Heath Ledger morì nel 2008, Michelle Williams non era più la sua compagna. Il dolore è stato comunque devastante, non solo perché parliamo del padre di sua figlia ma anche poiché l’attrice era ancora molto legata a Heath Ledger nonostante la separazione.

LA MORTE DI HEATH LEDGER

Heath Ledger è morto in un appartamento di New York City il 22 gennaio 2008, all’età di 28 anni.

La causa della morte è stata un’overdose accidentale di farmaci, dopo mesi di esaurimento fisico e mentale.



Vittima di un fortissimo stress, secondo quanto è stato riferito dai media negli anni, la grossa crisi è emersa quando l’attore ha accettato troppe parti in svariati film, incluso il suo ultimo ruolo ne Il cavaliere oscuro.

A causa del troppo lavoro, il sonno era pochissimo e dunque Ledger avrebbe fatto affidamento su vari farmaci che gli erano stati prescritti.



“Non riuscivo a smettere di pensare. Il mio corpo era esausto e la mia mente stava ancora andando”, ha dichiarato Ledger al New York Times in un’intervista rilasciata nel novembre 2008, appena due mesi prima di morire.



A causarne la morte è stata una combinazione letale di sei farmaci: due tipi di narcotici, due tipi di medicinali ansiolitici e due tipi di medicinali per il sonno.