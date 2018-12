Kate Middleton e la love story con William: “Nessun bacio al primo appuntamento”

La storia d’amore tra Kate Middleton e il Principe William viene raccontato in un libro di una scrittrice britannica, retroscena e dettagli succulenti

La storia d’amore tra Kate Middleton e il Principe William fin dall’inizio ha sempre popolato le pagine dei tabloid in inglesi.

Regali, bellissimi e sempre sorridenti, la coppia ha tre figli, tre piccole altezze reali che sono l’immagine speculare dei loro genitori. Quella love story che ha stregato il popolo britannico rivive ora in un libro.

La scrittrice Katie Nicholl, nel libro “The Making of a Royal Romance”, ha raccontato per filo e per segno i dettagli più piccanti e gli aneddoti più divertenti della storia d’amore fra Kate e il principe. I due si sono conosciuti nel 2002, ad una sfilata di beneficenza all’università di St. Andrews dove entrambi studiavano. Il principe fin da subito è rimasto colpito dalla bellezza di Kate Middleton ma la cotta non ha avuto vita facile. La duchessa infatti, in quel periodo, frequentava Rupert Finch all’epoca suo compagno universitario. “Ha persino rifiutato un bacio del Principe” racconta la scrittrice nel libro, “non è stato facile conquistare il cuore di Kate” continua. “William è sempre stato molto attratto dalla Middleton ma la donna non ha ceduto alle lusinghe del principe. Si è scostata quando l’erede al trono ha cercato di baciarla. Non voleva dare l’impressione sbagliata.”

Solo un anno dopo, nel 2003, la Middleton ha cominciato a frequentare il principe, ma il fidanzamento ufficiale è arrivato solo nel 2010 dopo che la coppia si è presa un breve periodo di pausa. Poi il matrimonio ed il resto è già leggenda. Come ogni storia d’amore che si rispetti, anche quella di Kate e William è stata molta travagliata ma, i due adesso hanno avuto il loro happy ending.

Carlo Lanna, il Giornale