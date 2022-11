“Grande Fratello Vip”, al televoto Pamela, Patrizia, George e Carolina

Una sorpresa per Antonella le fa sciogliere il cuore e anche i sentimenti nei confronti di Edoardo

Tredicesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso Signorini in compagnia delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Serata piena di sorprese, rivelazioni e incontri. Il padre di Antonella “benedice” la relazione tra sua figlia e Edoardo. Un abbraccio tra Pamela e Patrizia fa tornare il sereno tra le due primedonne. Charlie è invece sotto attacco, mentre in nomination vanno Pamela, Carolina, George e Patrizia.

COPPIE TORMENTATE – Dopo la consueta introduzione, durante la quale Giulia Salemi mostra il suo look da Halloween, inguainata in una tutina di pelle fetish, Signorini si collega con la Casa e chiama in sala Led Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, dopo aver raccontato lo scoop del giorno: nel pomeriggio Antonella ha affermato di aver ricevuto dei messaggi da Francesco Totti. Dopo un video riassuntivo il conduttore cerca di analizzare la strana relazione tra i due vipponi, un rapporto altalenante fatto di liti continue e calme apparenti. Tra di loro sembra ancora tutto in salita. Edoardo è particolarmente preso da Antonella, ma non capisce se lei corrisponde le sue stesse percezioni e vorrebbe che la Fiordelisi fosse più rispettosa nei suoi confronti evitando di socializzare troppo. Lei afferma di essere sulla buona strada per migliorare. In quanto a Totti, pare che l’ex calciatore abbia inviato una richiesta di amicizia ad Antonella, dopo la fine del suo matrimonio, circa due mesi fa. Del resto pare che molti calciatori abbiano cercato “l’amicizia” della vip, compreso Higuain, che fu abbastanza esplicito chiedendole persino foto spinte…



IL MATRIMONIO APERTO DI GIAELE – Signorini mostra le foto che ritraggono il marito di Giaele Bradford divertirsi a Los Angeles con alcune ragazze, senza fede e accanto ad una delle migliori amiche della moglie. Una sorta di vendetta per aver visto Giaele avvicinarsi troppo ad Antonino? Anche le coccole sotto le lenzuola con Spinalbese però sarebbero per Giaele in risposta alle foto del marito, paparazzato a Los Angeles. Signorini tira fuori un altro “scoop” intanto. Pare che nel passato di Giaele ci sia Flavio Briatore. Signorini mostra delle foto che li ritraggono insieme, ma afferma anche che interrogato sulla sua frequentazione con Giaele, lui abbia chiesto Giaele chi?





IL DOLOROSO PASSATO DI ANTONINO – Alcuni eventi hanno segnato in modo significativo la vita di Antonino, uno di questi, oltre alla separazione dei suoi genitori, è la scomparsi di suo padre, che lui svela essere morto suicida. I ricordi di quei momenti sono ancora vivi dentro di lui. Il Vip racconta di aver litigato con suo padre poco prima di compiere 18 anni, rimproverato per la sua immaturità. A breve distanza da quella lite, l’uomo è morto e Antonino confessa di aver continuato a scrivergli messaggi sul cellulare anche dopo che se n’è andato. La mancanza di suo padre è ancora un dolore profondo per lui: “Ho sofferto tantissimo per la sorella più piccola, lei non ha ricordi di mio padre e non sa cosa vuol dire avere un padre“, poi aggiunge: “Qua dentro ho accettato che lui non ci sia più. Ho sempre finto che fosse nella camera accanto”. Signorini gli fa ascoltare la voce della madre, che per lui è un “idolo”, che gli dedica una toccante lettera: “La vita per noi non è stata facile, tu e le tue sorelle mi avete dato la forza di andare avanti. Sei cresciuto troppo in fretta e non sei riuscito a goderti la vita con leggerezza“ gli dice: “Devi cercare di tirare fuori la parte di te che stai nascondendo, solo così potrai dire di aver vissuto questa esperienza a pieno“ e lo rassicura sulla sua Luna, la figlia avuta con Belen. “Sta bene e non ti ha certo dimenticato…”.

George è toccato dal racconto dell’hair stylist e del suo rapporto col padre. Anche il ragazzo non è in buoni rapporti con suo papà: “Per alcuni aspetti preferirei non sapere più niente di lui…”. Charlie racconta invece il bene del padre, la fortuna di aver vissuto una bella infanzia e per questo empatizza il dolore di Antonino, di George, di tutti quelli che non hanno avuto la sua stessa sorte.

TUTTE CONTRO CAROLINA – Da Giaele a Patrizia Rossetti, Pamela Prati e Nikita le donne della Casa attaccano la Marconi: “Ipocrita, dice cretinate, non è vera” e Giaele rincara la dose: “Chi fa i dolci per farsi vedere carina sono le peggiori“. Per Carolina, risentita da quanto ha visto nella clip mostrata da Signorini, tutte nella Casa cercano la telecamera per farsi vedere: “Non sopporto la falsità. Potrei anche lasciare il programma adesso, io sono venuta qua perché una donna dopo il tumore deve tornare a vivere“, poi se la prende con Giaele e la definisce “bipolare”. Ma la sua vera nemica è Pamela Prati.





UNA “SORPRESA” PER ANTONELLA – Rimasta sola in soggiorno la vip racconta il suo passato di schemitrice, poi la scelta di abbandonare la spada e di diventare influencer. Signorini le chiede di andare in giardino per “vedere” la sua sorpresa: il padre, che per lei significa tantissimo. Freezata Antonella ascolta i suoi moniti sulle sue frequentazioni sentimentali del passato e il suo incoraggiamento a non aver paura e a fidarsi di Edoardo, che definisce un uomo di spessore e che “benedice”: “Io ci credo”, dice papà Edoardo che chiede di incontrare il giovane. Edoardo entra in giardino e dice di essersi commosso sentendosi definire “di spessore”: “Non me l’ha mai detto nemmeno mio padre”.



CHARLIE SOTTO ATTACCO – Charlie Gnocchi è preso di mira dai ragazzi della casa. In primis Antonino con cui ha litigato, dopo la nomination, ma a cui chiede scusa e che definisce un “bravissimo ragazzo”. Ma anche Edoardo Donnamaria e Luca Salatino che con lui aveva un bel legame d’amicizia. Attilio afferma che Charlie ha preso la sua presenza nella Casa come un lavoro. Gnocchi dal canto suo si scusa per non avere storie drammatiche come gli altri da raccontare e per la sua “leggerezza” e la voglia di divertirsi. Dallo studio l’attacco della Quaranta: “Sei un grandissimo doppiogiochista”.

Per lui c’è una sorpresa: è arrivata la figlia che studia a Ginevra che gli dice: “La gente apprezza la generosità nel non risparmiarti mai” e lo invita a mangiare di meno e a prendere meno caffè.



SCONTRO TRA PRIMEDONNE – Sotto i riflettori le nemiche amatissime Pamela Prati e Patrizia Rossetti. Un abbraccio tra le due vip sembra però aver risolto ogni ostilità tra le due… o forse cova ancora della cenere ardente? “Siamo due donne molto veraci e molto di cuore” esclama Patrizia la quale spiega che, nonostante i loro caratteri, ad oggi è felice per aver riscoperto una Pamela simpatica e socievole.



IL VERDETTO DEL TELEVOTO – Tra Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Pamela Prati il pubblico ha scelto Nikita, è lei la preferita. Ora tocca a lei scegliere chi salvare e lei decide di salvare Antonella e di mandare in nomination Pamela.



NOMINATION – I tre immuni scelti dai vip sono Wilma, Luca e Attilio. Orietta Berti rende immune Giaele e la Bruganelli Charlie. I concorrenti più votati rischiano l’eliminazione nella puntata di giovedì.

Nelle nomination palesi Antonella sceglie George, Alberto e Carolina nominano Patrizia, Edoardo sceglie Antonino, Antonino a sua volta nomina Edoardo, George sceglie Antonella, Patrizia sceglie George, Daniele nomina Alberto, Pamela sceglie Carolina. Poi tocca agli immuni. Wilma nomina Carolina, Luca sceglie Carolina, e anche Giaele. Attilio nomina Patrizia, mentre Nikita sceglie Daniele. Ultima nominatiom per Charlie che sceglie George.