Katia Fanelli: “Vittorio Collina? La persona più importante per me ma…”

Dopo la registrazione a Uomini e donne, Katia Fanelli dice la sua su Vittorio Collina nelle storie di Instagram rispondendo ai fan, ecco le sue rivelazioni

La nostra fotonica ieri ha preso parte alla registrazione del trono classico di Uomini e donne per il suo primo incontro con Vittorio Collina da quando è finito Temptation Island. I due si sono lasciati proprio all’ultimo falò di confronto dove il suo fidanzato non è voluto tornare sui suoi passi soprattutto quando lei ha messo nuovamente un muro tra di loro. I più cattivi sono convinti che Vittorio avesse perso la testa per la sua Venessa e per questo deciso di dire addio a Katia Fanelli che, invece, ancora ad oggi lo ritiene “la persona più importante della sua vita”. Le prime anticipazioni della registrazione di ieri parlano di una fotonica splendida nel suo tailleru bianco ma anche molto commossa alla vista di Vittorio Collina che, dopo Temptation Island, non aveva ancora rivisto dal vivo. In un primo momento lui non l’ha nemmeno salutata ma poi le cose sono cambiate quando perfino Tina Cipollari ha preso le difese della biondina contro Vittorio reo di aver fatto molto peggio.

KATIA FANELLI PENSA ANCORA A VITTORIO COLLINA?

Quello che si sono detti e come si sono visti Vittorio Collina e Katia Fanelli lo scopriremo soltanto con la messa in onda della prima puntata di Uomini e donne in onda a settembre ma a rivelare qualcosa ci ha pensato la nostra fotonica. Rispondendo ad una serie di domande in arrivo dai fan, Katia ha confermato di essere ancora single e di non cercare l’amore visto che nel suo cuore c’è ancora una persona, ovvero Vittorio. A quanto pare la biondina è ancora innamorata del suo ex e poi ammette anche di “essere un po’ infastidita” nel vederlo insieme ad un’altra anche se “lui è felice anche lei lo è”. Nella stessa sessione, Katia parla di Nico Bovi, ex di Beatrice Valli, definendolo una persona speciale ma non il suo fidanzato, almeno non per il momento.

Il Sussidiario