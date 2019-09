Francesca Verdini ha lasciato Matteo Salvini? Tra i due spunta un ex tentatore di Temptation Island. Si tratta di Rodolfo Salemi, che è anche ex corteggiatore di Uomini e Donne

È già finita la storia d’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini? L’indiscrezione, che circola nelle ultime ore ed è stata rilanciata da Il Messaggero, è clamorosa. La figlia di Denis Verdini avrebbe lasciato l’ormai ex ministro dell’Interno e vicepremier del governo M5s-Lega. Le ragioni dell’addio tra i due non sono state rese ancora note, ma si parla di un’amicizia molto stretta tra la 28enne e un ex tentatore di Temptation Island. Non è chiaro se sia davvero finita tra Salvini e Francesca Verdini, anche perché dai profili social dei diretti interessati non emerge alcun indizio, eppure sulle pagine di gossip circolano rumors su una presunta vicinanza tra la figlia del politico e imprenditore e l’ex tentatore. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, si tratterebbe di Rodolfo Salemi, che alle spalle ha anche una breve esperienza all’interno di Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore (di Mara Fasone).

