Ultimo e Cesare Cremonini, duetto a sorpresa in vacanza

Ultimo e Cesare Cremonini fanno una sorpresa ai fan e cantano insieme su Instagram. I due cantautori sono molto amici tanto che spesso postano foto insieme, come nel 2022 a pranzo a Roma. Stavolta sono in vacanza nelle isole Eolie, a Salina, dove si sono incontrati per caso e tra un bicchiere di vino bianco e una gita in barca, la sera hanno deciso di duettare nello storico successo di Cesare “Marmellata #25”. Con Cremonini alla chitarra…

“Persi su un’isola – scrive Cesare Cremonini su Instagram, in vacanze alle Eolie con la nuova compagna, la giornalista Giorgia Cardinaletti – Salina, la più verde delle Eolie, incontrarci per caso al porto e stare insieme una sera, tra i miei e i tuoi amici di sempre. Bologna e Roma. Fino a notte fonda, con il vino vulcanico, la chitarra americana, ridere e ridere per prenderci in giro e prendere in giro ogni cosa tranne le stelle così da vivere il più seriamente possibile quello che serio è davvero. La vita in musica e tutti i suoi segreti da cui non si smette mai di imparare. Siamo stati bene come tutte le volte in cui ci vediamo Nic, ma qui un po’ di più”.

Anche Ultimo pubblica sui suoi account social il video e scrive: “Quella che mi nascondevi tu… l’ho trovata”. Nelle stories il cantautore aggiunge: “Cantarla insieme è stato un regalo per la mia vita, grazie per le serate insieme perché ci divertiamo come matti e perché dietro capolavori come questo c’è un mondo”.