Loki 2, nel trailer della serie Marvel anche Ke Huy Quan e Jonathan Majors

A poco più di due mesi dal 6 ottobre, data del debutto in streaming di Loki 2, aumenta l’attesa per il nuovo ciclo di episodi della serie televisiva targata Marvel Studios con protagonista Loki/Tom Hiddleston – il Dio dell’Inganno nell’MCU, Marvel Cinematic Universe – grazie al nuovo materiale diffuso da Disney +, il poster e il trailer ufficiale della stagione 2.

Nella clip oltre ai protagonisti che già sono noti al pubblico ci sono anche Ke Huy Quan, al debutto nello show, e Jonathan Majors che ricompare nel ruolo del villain Kang.

LE ANTICIPAZIONI DEL TRAILER

Tom Hiddleston è pronto per tornare nei panni di Loki, personaggio cruciale nella grande storia Marvel sul grande e piccolo schermo per la sua capacità di viaggiare nel tempo e spalancare varchi nel Multiverso che è la cornice entro cui si sviluppano (e si svilupperanno) le avventure della Fase 5 del MCU e di quelle successive.

Nel trailer ufficiale di Loki 2, che era stato annunciato per lunedì 31 luglio, c’è la conferma che lo show con l’attore britannico è uno dei prodotti più intensi e meglio costruiti per la tv da Marvel Studios (Loki è una delle serie televisive recenti più apprezzate dalla critica e dai fan insieme a WandaVision e Ms. Marvel).

La clip, oltre due minuti di immagini in anteprima, mostra il protagonista alle prese con la sfida dei salti nel tempo. Soggetto a sparizioni e riapparizioni in altre realtà spazio-temporali, insieme a Mobius (l’attore Owen Wilson, già apparso nella prima stagione come agente della Time Variance Authorithy), chiede aiuto a Ouroboros (interpretato da Key Huy Quan che quest’anno ha vinto l’Oscar come Migliore attore non protagonista per Everything Everywhere All at Once).

“La timeline si sta esaurendo”, questa la minaccia in evidenza nel trailer che anticipa la lotta del protagonista per salvare la sua timeline e tutte le altre, uno scontro che include la lotta già iniziata nella prima stagione con Sylvie (l’attrice Sophia Di Martino) e, ovviamente con Victor Timely, un’altra variante di Kang familiare al pubblico dei prodotti Marvel, che ha il volto di Jonathan Majors.

LOKI 2: LA TRAMA E IL CAST

Le avventure di Loki/Tom Hiddleston riprendono da dove si erano interrotte nell’estate 2021 con compagni di squadra vecchi e nuovi. La trama ha dei punti di contatto, come sempre, anche con altri titoli Marvel Studios e in particolare con gli eventi e le scene finali di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nelle sale lo scorso febbraio.

In totale le puntate di Loki 2 sono sei, tutte scritte da Eric Martin, già al lavoro sugli script di alcuni episodi di Loki 1. Nel cast ci sono anche Eugene Cordero, Gugu Mbatha-Raw, Tara Strong, Rafael Casal e Kate Dickie, che è stata attrice ne Il Trono di Spade. La storia, che si annuncia assolutamente appassionante, è suggerita in maniera esplicita dall’immagine del poster rilasciato pochi giorni fa che vede le molte versioni di Hiddleston correre in maniera tutt’altro che rassicurante su un orologio.