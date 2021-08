Jamie Lee Curtis, mia figlia è transgender

Jamie Lee Curtis apre al suo privato e svela che sua figlia è transgender. In un’intervista al magazine Aarp, l’attrice, 62 anni, ha detto di aver osservato “con meraviglia e orgoglio” la trasformazione del figlio Thomas diventare Ruby. Jamie Lee Curtis è sposata con il regista e attore Christopher Guest e ora hanno due figlie, Ruby, e Annie, rispettivamente di 24 e 34 anni. Sono state entrambe adottate da neonate. Ruby, inoltre, l’anno prossimo si sposerà e le nozze verranno celebrare dalla stessa attrice. La Curtis e Guest sono sposati da 36 anni in quella che è una delle unioni più durature di Hollywood. “Ho incontrato mio marito dopo aver visto la sua foto in una rivista e dopo aver detto a voce alta ad un’amica, ‘Sposerò quel tipo’, lo sposai quattro mesi dopo”, ha detto in un’altra intervista.

ANSA