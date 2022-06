Concerto di Ligabue a Campovolo: gli ospiti e tutto quello che c’è da sapere

Scopriamo tutte le info e gli artisti che saliranno sul palco insieme al rocker durante il concerto evento per celebrare i suoi 30 di carriera

Un’attesa durata due anni: finalmente il 4 giugno Ligabue tornerà live alla RCF Arena di Reggio Emilia (ex Campovolo). Una data già sold out da tempo con più di 103.000 biglietti venduti. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

LIGABUE A CAMPOVOLO, TUTTE LE INFO

All’ex Campovolo Ligabue porterà 30 Anni In un Giorno, il concerto per festeggiare 30 anni di carriera del rocker. Lo spettacolo inizierà alle 21 mentre l’apertura dei cancelli al pubblico, in via dell’Aeronautica 17, sarà alle 11. L’apertura dei cancelli riservata ai soci del Fan club Bar Mario, invece, sarà alle 10. Ogni spettatore dovrà occupare solo il settore e la zona assegnata. Gli organizzatori raccomandano di arrivare alla RCF Arena se possibile entro le ore 16, in modo da facilitare le procedure di ingresso e i controlli di sicurezza. Per accedere all’Arena è necessario mostrare un documento di identità valido, affinché il personale di controllo possa eventualmente verificare la corrispondenza tra il titolare e il possessore del biglietto. Sempre in merito ai biglietti, sarà possibile cambiare il nominativo online sul sito TicketOne.it e presso i Punti Vendita entro le ore 18 del 3 giugno. Per quanto riguarda la disposizione dei posti, la zona Red è quella fronte palco; subito alle spalle sono le due zone Orange e Yellow e alle spalle di queste la zona Blue e Green. Per chi arriva in macchina, ParkForFun gestisce il sistema dei parcheggi: la prenotazione dei posti per il concerto dell’artista di Correggio è disponibile on line sul sito di Parkforfun, dove è possibile trovare anche mappe e ulteriori informazioni. Per chi arriverà in treno, sono stati attivati treni straordinari per il rientro dopo il concerto in tutta comodità.

LIGABUE A CAMPOVOLO, GLI OSPITI

Sono già stati annunciati molti degli ospiti che interverranno sul palco per celebrare Ligabue in questa ricorrenza speciale. Dopo aver rivelato la presenza di Gazzelle ed Eugenio Finardi, Ligabue ha reso noti altri due artisti che lo accompagneranno durante l’evento: Elisa e Piero Pelù. La presenza di Elisa non stupisce i fan “del Liga”, viste le tante collaborazioni tra i due, a partire dal grande successo Gli ostacoli del cuore fino ad arrivare all’ultimo singolo insieme, Volente o Nolente, contenuto nell’album di inediti 7 uscito nel 2020. Grande attesa, inoltre, per l’esibizione di Ligabue insieme ad un altro esponente del rock italiano: Pierò Pelù. Probabilmente i due si esibiranno anche sulle note di Il mio nome è mai più, brano del 1999 che i due artisti, insieme a Jovanotti, realizzarono per beneficenza contro le guerre nella ex Jugoslavia e che oggi purtroppo è ancora molto attuale.

ASPETTANDO L’ARENA

Non solo Ligabue. Reggio Emilia celebra l’inaugurazione della nuova RCF Arena con quattro serate di Aspettando l’Arena, all’insegna di musica, eventi e buon cibo. Tanti appuntamenti movimenteranno la città il 2, il 3, il 9 e il 10 giugno, dalle 19 alle 24. Per quanto riguarda i luoghi, Piazza San Prospero e Piazza Fontanesi ospiteranno gli eventi principali, mentre in Piazza XXIV Maggio, Via del Guazzatoio, Via San Carlo, Via del Carbone, Via Squadroni, Piazza Scapinelli, Via Don Andreoli, Via Guasco, Via Crispi, Galleria Cavour, Via Monzermone, avranno luogo altri eventi levati alla manifestazione. Oltre al concerto di Ligabue del 4 giugno, l’altro super evento di Aspettando l’Arena è Una. Nessuna. Centomila, concerto dell’11 giugno che porterà sul palco sette grandi artiste (Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini) e molti altri ospiti, insieme contro la violenza sulle donne.