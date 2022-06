Al via la “Uefa Nations League 2022-2023”

Dopo la fine dei campionati e delle coppe europee torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset: in esclusiva, in chiaro, le migliori partite della terza edizione della “UEFA Nations League”.



In occasione dei primi due turni, Italia 1 e il canale 20 trasmettono in diretta le sfide più avvincenti dei Gruppi 1 e 2 della Lega A: “Spagna-Portogallo”, giovedì 2 giugno; “Croazia-Francia”, lunedì 6 giugno; “Svizzera-Spagna”, giovedì 9 giugno; “Svizzera-Portogallo”, domenica 12 giugno.

Tutti i match saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it.



Arrivata alla terza edizione, la Nations League – ribattezzata la Champions delle Nazioni – si svolge ogni due anni e coinvolge le 55 nazionali membri della UEFA.

Divise in quattro leghe – A, B, C, D -, le prime tre (A, B, C) hanno un organico di 16 squadre, suddivise in quattro gruppi da quattro; la quarta (D) ha sette squadre, suddivise in due gironi, uno da quattro e uno da tre.



La competizione inizia il 1º giugno 2022 e si concluderà con al fase finale dal 14 al 18 giugno 2023.

Lo scorso anno ha trionfato la Francia di Deschamps.

CALENDARIO MATCH



Spagna-Portogallo, in diretta, giovedì 2 giugno, alle ore 20.45 su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin;

Croazia-Francia, in diretta, lunedì 6 giugno, alle ore 20.45 su 20

telecronaca: Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli;

Svizzera-Spagna, in diretta, giovedì 9 giugno, alle ore 20.45 su 20

telecronaca: Federico Mastria e Giancarlo Camolese;

Svizzera-Portogallo, in diretta, domenica 12 giugno, alle ore 20.45 su 20

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero.