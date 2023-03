“Il convivio della trippa” e la tv racconta il classico in cucina

(di Tiziano Rapanà) E allora sì c’è speranza anche per noi innamorati della trippa. Noi impenitenti e impertinenti seguaci del quinto quarto abbiamo di che gioire dell’evento di stasera. Ossia la nascita di una serie di puntate legate alla creatività culinaria sulla trippa. Il convivio della trippa è questa la chiave di accesso ai grandi sapori della cucina che piace a noi. Non è un abuso del plurale maiestatico, per niente: lo so, non sono solo. Milioni di italiani sono come me, adoratori della cucina poverella. Eh sì tutto quello che vedrete stasera su Food Network alle 21, riguarda anche la trippa e tuttavia il centro del fare sarà il girellare il dito nella curiosità della cucina romana. E quindi avanti tutta con lo spaghettone all’amatriciana, la carbonara, la panzanella o il pollo con i peperoni. Alessandra Ruggeri (nella foto), oste e demiurga della cucina di valore in quel di Trastevere nella sua Osteria della trippa, è la regina della festa. Prendete, se vi va, carta e penna e segnate tutti i passaggi delle ricette che vedrete da stasera in poi. E se siete a dieta fate uno strappo al desiderio di un peccatuccio di gola. Buona visione.

tiziano.rp@gmail.com