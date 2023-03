Premi Oscar, istituita un’unità di crisi per prevenire gli imprevisti

Dopo lo schiaffo di Will Smith nel 2022 e le pesanti polemiche per le nomination di quest’anno, l’Academy ha istituito un team per gestire fuori programma durante la cerimonia di consegna delle statuette

Chi non ricorda la scena dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar 2022? E l’eco delle polemiche di quest’anno sulla nomination di Andrea Risenborough come migliore attirce per la sua interpretazione nel film “To Leslie” (che costò l’esclusione dalle nomination di Viola Davis, attrice tra le favorite)?

A causa di questi “fuori programma” Bill Kramer, il nuovo amministratore delegato dell’ “Academy of Motion Picture Arts and Sciences”, ha fatto sapere al “Time” di aver istituito una squadra di gestione della crisi.

Fuori programma considerati gravi e con ripercussioni che sarebbe meglio evitare.

Nella scorsa edizione degli Oscar, infatti, Will Smith, vincitore del premio come miglior attore protagonista per il suo ruolo nel film “King Richard”, aveva dato uno schiaffo al comico e presentatore, Chris Rock, per una battuta sulla alopecia di sua sulla moglie e Il video aveva fatto il giro del mondo. Questo gesto aveva messo a repentaglio la partecipazione di Smith in film come “Emancipation”, “Bad Boys 4” e “Fast and Loose” e comportato l’esclusione alla nomination per almeno 10 anni.

La polemica sulla nomination di Andrea Riseborough, invece, è nata perché, sebbene i critici abbiano lodato la sua interpretazione di una madre alcolizzata del Texas che cerca di sbarcare il lunario, il film di cui è protagonista, “To Leslie”, è a basso costo e ha incassato solo 27 mila dollari ai botteghini e non è mai stato promosso, come normalmente accade per le opere in corsa per i premi. Questo ha addirittura comportato una sorta di “campagna social” per far crollare nomination come migliore attrice protagonista creando dubbi sul fatto che questa potesse essere contraria al regolamento.

La decisione di istituire una squadra di controllo dunque nasce dalla necessità di anticipare qualsiasi evento inaspettato, ha sottolineato Kramer che è in carica come amministratore delegato da luglio 2022, mentre nel 2021 era impegnato nella gestione e promozione dell’ “Academy Museum”.

Anche la scelta del conduttore della prossima edizione sarebbe stata fatta nella stessa ottica: padrone di casa sarà infatti Jimmy Kimmel, presentatore e produttore del programma “Jimmy Kimmel Live!” e già conduttore degli Oscar per molti anni. Secondo Kramer, Kimmel sarebbe assolutamente in grado di gestire imprevisti di qualsiasi tipo.