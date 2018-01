Daniele Bossari sarà l’opinionista de “L’isola dei famosi”?

Daniele Bossari, nelle ultime ore, ha continuato ad avvicinarsi agli studi dell’Isola dei Famosi 2018 nelle vesti di opinionista, accanto alla ‘zia’ Mara Venier. A darne notizia Novella2000 e una fonte vicina a Bossari, che a Fanpage.it ha confermato la trattativa in corso con Mediaset.

Da lunedì 22 gennaio torna su canale 5 “L’Isola dei Famosi” e sembra proprio che ad affiancare Alessia Marcuzzi in veste di opinionista ci sarà Daniele Bossari. Il rumors, riportato da Novella2000, vorrebbe il vincitore del Grande Fratello Vip al fianco della nota conduttrice Mediaset, insieme alla ‘zia’ più amata d’Italia: Mara Venier. Bossari, che inizialmente era stato dato come inviato del reality al posto di Stefano De Martino, potrebbe essere la presenza fissa interna allo studio, piuttosto che in Honduras, andando a sostituire, almeno, temporaneamente Alfonso Signorini.

Fonti di Fanpage.it vicine a Bossari

Ad alimentare le voci di corridoio, anche una fonte di Fanpage.it vicina a Bossari, consultata successivamente la diffusione della notizia, che non ha potuto ancora dare conferma di questa indiscrezione, ma ha laconicamente dichiarato “Ne stanno parlando”. Sembra proprio che la trattativa in corso porterà il futuro marito di Filippa Lagerback a presenziare ancora per diversi mesi negli studi Mediaset, stavolta però senza dover vivere sotto l’occhio indiscreto delle telecamere h24. D’altra parte, è più che nota la stima e l’affetto che legano da tempo Alessia Marcuzzi a Bossari, tant’è che dopo il suo trionfo al GF Vip gli dedico un bellissimo messaggio su Instagram:

Siiiii Sono proprio contenta per te Daniele!!! Perche’ te lo meriti, perche’ sei entrato nel cuore di tutti con il tuo fare pulito, perche’ il tuo abbraccio con Stella e’ stato il piu’ vero e commovente che abbia mai visto in tv, perche’ in questo programma hai attraversato tutte le fasi della tua vita, mettendoti a nudo senza paura.

E poi c’e’ lei, Filippa. La sua forza, la sua bellezza, la sua integrita’, il suo amore per te sempre uguale al primo giorno….mi ha lasciato senza parole. La guardo e penso che vorrei essere un po’ come lei. E per me voi, avete vinto insieme.

Estratto dell’articolo di Eleonora D’Amore per Fanpage.it