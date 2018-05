“Amici” intona il canto della rivoluzione: cambia il regolamento della trasmissione

Ad Amici cambia tutto. Maria De Filippi corre ai ripari e dopo aver perso lo scontro degli ascolti con Milly Carlucci e Ballando con le stelle sabato scorso vara un nuovo regolamento per il talent di Canale 5. Nelle prime quattro puntate del serale sono stati eliminati tre allievi, uno al debutto e due nella seconda, mentre nella terza e quarta i ragazzi si sono tutti salvati. Poco pepe? Forse, e così da sabato prossimo saranno di nuovo due i concorrenti a dover lasciare la scuola. E non è detto che la doppia fase di eliminazione non resista fino al termine di questa stagione.

Liberoquotidiano.it