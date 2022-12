Francesco Totti e Noemi Bocchi, Capodanno al caldo: festeggeranno a Miami

La coppia è stata avvistata all’aeroporto di Fiumicino in procinto di imbarcarsi con le due figlie dell’ex calciatore, Chanel e Isabel

Francesco Totti e Noemi Bocchi salutano tutti e volano a Miami per festeggiare il Capodanno al caldo e al mare. La coppia ha mantenuto riservata la propria destinazione finché ha potuto, peccato sia stata poi fotografata mentre si trovava all’aeroporto e che la foto poi sia finita in un lampo sui social. Con loro anche le due figlie dell’ex calciatore. E così mentre Ilary è già da qualche giorno a Bangkok con (pare) il bel Bastian Muller, sua nuova fiamma, Totti vola dalla parte opposta del globo…

Per Totti e Noemi è il primo Capodanno insieme. L’avvistamento è avvenuto venerdì mattina quando una fan ha scattato una foto all’allegra compagnia in partenza e l’ha poi girata a Deianira Marzano, un’influencer specializzata in gossip, che ci ha messo un attimo a farla girare per il web.

Anche Chanel ha postato una fato dall’aeroporto, inquandrando però il tabellone dei voli da lontano senza rendere nota la meta. Che a questo punto però non è segreta.