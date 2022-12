Da “Amici” a “Sanremo”.. tutti i trionfatori del mondo della tv nel 2022

I protagonisti dei talent e dei reality che hanno conquistato il cuore del pubblico

Il 2022 è stato un anno ricco di appuntamenti ed eventi per i telespettatori. A febbraio il Festival di Sanremo ha incoronato l’inedita coppia Mahmood-Blanco, che con “Brividi” si sono presi l’Ariston, mentre Il cantante Luigi Strangis ha vinto la 21edizione di “Amici”. Al “Grande Fratello Vip” il montepremi è andato alla principessina Jessica Selassiè, mentre all’ “Isola dei Famosi” l’ha spuntata l’attore Nicolas Vaporidis.

In ambito musicale il 2022 è stato l’anno di Mahmood e Blanco, che sul palco del Festival di Sanremo si sono aggiudicati la vittoria con “Brividi”, piazzandosi davanti a Elisa e Gianni Morandi. Dopo il successo dei Maneskin nel 2021, quest’anno l’Eurovision si è inevitabilmente tinto di sfumature politiche. Il pubblico europeo ha infatti voluto mandare un messaggio di sostegno all’Ucraina, facendo trionfare la band Kalush con la loro “Stefania”. Dietro di loro il britannico Sam Ryder con “Space Man” e la spagnola Chanel Terrero con “SloMo”

I vincitori dei talent

Quest’anno è stato un cantante a sollevare la coppa di “Amici 22”. Luigi Strangis (della squadra di Rudy Zerbi) si è infatti aggiudicato la vittoria, battendo al televoto finale il ballerino Michele Esposito, mentre al terzo posto si è piazzata la ballerina Serena Carella. A X Factor è stato l’anno dei Santi Francesi, del team Rkomi. Secondo posto per la provocatrice Beatrice Quinto, terzo posizione per Linda. A “Tu si que vales” la giura e il pubblico sono stati conquistate dalle mille voci di Marco Mingardi, mentre la versione italiana di “Masterchef” è andata alla italo-nigeriana Tracy. La “leonessa” ha trionfato con un menù in quattro che univa la tradizione della cucina italiana ai sapori della sua terra natale. A Miss Italia ha vinto la bellezza della 18enne romana Lavinia Abate, incoronata reginetta di bellezza del 2022.

A tutto reality

Quest’anno nella Casa del “Grande Fratello Vip” ha trionfato la principessina Jessica Selassiè. Partita insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, mese dopo mese ha fatto uscire la sua personalità ed è stata ricompensata dal pubblico. Secondo posto per Davide Silvestri, mentre la medaglia di bronzo è andata a Barù. All’ “Isoladei Famosi” quest’anno ha trionfato il naufrago Nicolas Vaporidis. L’attore si è aggiudicato la vittoria, battendo in finale i compagni Luca Daffrè e Carmen Di Pietro.