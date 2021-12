Uomini e donne/ Convivenza per Andrea Nicole e Ciprian? Parla l’ex tronista

Uomini e Donne, anticipazioni e news: convivenza per Andrea Nicole e Ciprian? L’ex tronista rompe il silenzio poche settimane dopo la scelta.

Andrea Nicole, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo,racconta i dettagli della storia d’amore con Ciprian. Dopo essersi incontrati, conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, l’ex tronista e l’ex corteggiatore hanno lasciato la trasmissione diverse settimane fa vivendo così il primo Natale insieme. Una storia che sta crescendo e che rende molto serena e felice Andrea Nicole che non nasconde di avere il sogno di andare a convivere.



“Io e Ciprian Vogliamo vederci il più possibile…Per fare questo c’è anche sul piatto il progetto di andare a convivere…”, ha raccontato l’ex tronista. “La mia priorità ora è vivere la mia storia con Ciprian…” ha aggiunto Andrea Nicole che ha voluto ringraziare ancora una volta Maria De Filippi per la grande occasione che le ha dato: “Ha esaudito il mio desiderio…Grazie a lei sono riuscita a fidanzarmi…”.

Andrera Nicole e Ciprian dopo Uomini e Donne

Della storia con Andrea Nicole ha parlato anche l’ex corteggiatore di Uomini e Donne il quale ha spiegato il motivo che l’ha spinto a fare di tutto per conquistare l’ex tronista, in primis presentandosi a casa sua senza il consenso della redazione. “Vi volevo anche spiegare quello che è successo. Io proprio per l’intensità dei sentimenti che si provano nel programma ho avuto necessità di capire chi fosse Nicole quindi sono andato letteralmente a prendermela, come lei e Maria avevano chiesto.” ha dichiarato Ciprian in un recente video pubblicato su Instagram.



Anche Ciprian, inoltre, esattamente come la fidanzata, ha ringraziato Maria De Filippi e tutta la redazione di Uomini e Donne per la grande occasione che gli hanno dato permettendogli di partecipare al programma.



Ilsussidiario.net