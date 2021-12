San Silvestro con Marilyn, in “A qualcuno piace caldo” su Rai Movie

Venerdì 31 dicembre Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) chiude l’anno trasmettendo in prima serata il capolavoro senza tempo di Billy Wilder “A qualcuno piace caldo”, con protagonisti Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis.



Definita come una delle migliori commedie della storia del cinema statunitense, il film mette in scena situazioni di assoluta genialità attraverso la rocambolesca fuga di due musicisti jazz costretti a camuffarsi da donna per sfuggire a una banda di gangster che li vuole morti.



Indimenticabili le scene di Marilyn Monroe che canta “I wanna be loved by you”, fasciata in un abito mozzafiato, e il tango che Jack Lemmon/Daphne balla con l’innamorato Joe E. Brown.



Il film ottenne sei nomination agli Oscar nel 1960, aggiudicandosi una statuetta per i migliori costumi, e vinse tre Golden Globe, tra cui quello per la Migliore Attrice in un film commedia o musicale che andò a Marilyn Monroe e quello per il Miglior Attore in un film commedia o musicale vinto da Jack Lemmon.