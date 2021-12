Perché i fan di Sex and the city pensano che Samantha entrerà nel cast di Emily in Paris

E se la ex BFF di Carrie Bradshaw dovesse sbarcare davvero nella serie tv con Lily Collins?

Dopo aver lasciato Sex and the city rispondendo con un secco “anche no” alla possibilità di comparire in And just like that, secondo gli ultimi rumor il personaggio di Samantha Jones potrebbe tornare, ma in un’altra serie tv: ovvero Emily in Paris. Possibile che Kim Cattrall abbia detto addio a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis e Chris Noth (oggi alle prese con le accuse di violenze sessuali) per lavorare fianco a fianco con Lily Collins?

I fan stanno inondando i social di post e commenti entusiasti in merito all’ipotetico arrivo di Samantha all’interno della serie Netflix grazie al produttore Darren Star, il quale si è occupato non solo di SATC ma anche delle prime due stagioni di Emily in Paris, quindi potrebbe anche pensare a una sorta di “crossover” tra le due serie, o meglio, di inglobare il personaggio di una all’interno dell’altra. Come ormai sappiamo infatti in Just like that è stato detto che il personaggio di Cattrall se è trasferito in Europa (a Londra) per motivi di lavoro, mentre sul finale della serie con Collins Emily è indecisa tra il continuare a vivere a Parigi o il tornare a Chicago.



E se quella del trasferimento di Samantha fosse stata solo una scusa per farla piombare a sorpresa nella capitale francese in Emily in Paris 2? Non bisogna dimenticare poi che il nuovo interesse amoroso di Emily, Alfie (interpretato da Lucien Laviscount), si trasferisce proprio a Londra e qui l’aggancio con Samantha sarebbe davvero facilissimo, per non dire quasi scontato.



La teoria che inizialmente sembrava essere piuttosto strampalata ora inizia ad apparire sempre meno surreale, soprattutto visto l’affetto dimostrato dal pubblico nei confronti di Kim Cattrall, la quale continua a venire chiamata a gran voce per prendere parte alla seconda stagione di And just like that. Un’ipotesi questa che sembra essere sempre più lontana rendendo sempre più concreta e reale la possibilità di vedere “Samantha in Paris” dove, certamente, porterebbe regalarci tantissime soddisfazioni. Del resto nella serie con Collins manca un personaggio ironico, istrionico, di carattere e sorprendente come quello di Samantha, quindi la sua presenza non potrebbe che aumentare l’appeal dello show tv che, secondo molti, potrebbe essere considerato una sorta di versione zillennials di Sex and the city, dove i vestiti colorati e griffatissimi la fanno ancora da padrone, esattamente come l’eccitazione sessuale dei vari personaggi.



Non bisogna poi dimenticare che nel mese di settembre Kim Cattrall ha pubblicato sul proprio account Instagram uno scatto che la ritraeva insieme a Patricia Field, attuale costumista di Emily in Paris. E se nella seconda (o nella terza) stagione della serie tv spuntasse davvero Samantha Jones? Noi AMEREMMO.



