Le figlie bellissime di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono la copia carbone di un amore gigante

Gli auguri di buone feste più dolci arrivano da Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, nella foto di famiglia pubblicata su Instagram dall’attrice insieme alle figlie Emma e Bianca. I quattro posano davanti all’albero di Natale addobbato con un grande fiocco rosso mentre sorridono all’autoscatto. Sulla destra, Luisa Ranieri tiene tra le braccia Emma, la primogenita, nata nel 2011, giusto accanto a loro siedono Bianca, che oggi ha 6 anni, e Luca Zingaretti.

Il ritratto di famiglia Ranieri-Zingaretti è una dolcissima cartolina dove Emma e Bianca sono le copie carbone dei genitori: stessi occhi sottili di papà, stessa chioma fluente di mamma e tratti mediterranei inconfondibili. E se non bastasse, a testimoniare il grande amore che lega Luisa e Luca, i due si tengono discretamente per mano, proprio al centro della foto.



I due attori si sono conosciuti nel 2005, sul set del film tv Cefalonia. All’epoca lei aveva 28 anni, lui 42 ed era fresco di separazione da Margherita D’Amico. Come ha raccontato Luisa Ranieri durante un’ospitata a Verissimo: “È stato un incontro importante. Mi sono sentita presa per mano, ha sanato tante ferite. Era la figura paterna che non ho mai avuto. Ma era anche l’amante, il compagno, l’amico e il fidanzato migliore che si potesse avere”. Così la loro storia li ha portati alla nascita della prima figlia e al matrimonio l’anno successivo, nel 2012, al castello di Donnafugata.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono sempre impegnati sui set – abbiamo appena visto una bravissima Luisa Ranieri in È stata la mano di Dio – ma nonostante questo vogliono essere sempre presenti per le loro figlie. Come ha raccontato Ranieri: “Sono una mamma chioccia. Abbastanza protettiva e abbastanza severa. Infatti spero che un giorno le mie figlie stacchino loro questo cordone ombelicale e vadano altrove senza il peso di avere due genitori famosi”. D’altro canto Luca Zingaretti è definito dalla moglie un uomo con “una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne” incluso quello per le loro, bellissime, figlie.



