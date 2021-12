La coppia iconica Julia Roberts e George Clooney di nuovo insieme sul set e questa sì che è una bella notizia

Dopo la saga di successo Ocean’s Eleven, il sequel Ocean’s Twelve e il thriller Money Monster – L’altra faccia del denaro, Julia Roberts e George Clooney tornano di nuovo sul set con una commedia romantica e scapestrata all’insegna dell’imprevisto. Il nuovo film, dal titolo Ticket to Paradise, narra la storia di una coppia di genitori divorziati, Clooney e Roberts, che si scopre improvvisamente complice quando si tratta di raggiungere la figlia a Bali per cercare di impedirle di sposarsi.



Ad annunciare il ritorno sul set della coppia di migliori amici, a cinque anni dalla loro ultima pellicola insieme, sono stati gli stessi attori in un divertente siparietto. Durante il collegamento di George Clooney con lo show Jimmy Kimmel Live per la promozione del suo film The Tender Bar, ora nelle sale, Julia Roberts ha fatto una fugace comparsa in versione rapinatrice seriale con tanto di occhiali scuri ed espressione impassibile. “Oh mio Dio, wow”, ha esclamato Kimmel quando Roberts è comparsa su una sedia al fianco di Clooney. “George, non so se ne sei consapevole, ma c’è una donna seduta accanto a te”, ha scherzato il comico, mentre Clooney fingeva di non essersi accorto di nulla. “Forse era solo un’allucinazione. Sembrava Julia Roberts però” aggiunge il presentatore, dopo che l’attrice esce dall’inquadratura.



Una simpatica gag che conferma lo splendido rapporto tra George Clooney e Julia Roberts e che promette tante divertenti sorprese nel loro nuovo film insieme. Gli attori si sono da poco trasferiti in Australia, dove a breve inizieranno le riprese accompagnati dalle loro rispettive famiglie. George è partito con la moglie Amal Ramzi Alamuddin, avvocata per i diritti umani, e i loro due gemelli di 4 anni, Alexander ed Ella. Julia è con il marito Danny Moder, direttore della fotografia, e i loro tre figli, i gemelli Hazel e Phinnaeus, di 16 anni, ed Henry, di 13 anni.



