Greta Beccaglia è tornata a parlare delle molestie subite in diretta tv

L’aspirante giornalista di Toscana tv racconta l’odio degli hater subito in queste settimane, le accuse mosse nei suoi confronti e la speranza di un 2022 pieno di positività e sogni realizzati.

A distanza di un mese dalle molestie Greta Beccaglia, aspirante giornalista di Toscana Tv, è tornata a parlare della vicenda che l’ha vista protagonista dopo che un tifoso della Fiorentina (Andrea Serrani), al termine della partita tra i Viola e l’Empoli, l’ha palpeggiata in diretta tv, ritrovandosi con una bella denuncia a proprio carico da parte della ragazza.

Le immagini con protagonista la 27enne hanno scatenando il dibattito in merito a quando un “apprezzamento” possa sfociare in una “molestia” o, addirittura, in una “violenza” (come nel caso di Chris Noth e del collega James Franco); ricordiamo, che non importa il nome con cui vada catalogato ciò che è successo in casi come quello di Beccaglia, quanto l’impegno a fare in modo che fatti del genere non accadano mai più.



Dopo aver subito la molestia Greta Beccaglia ha passato dei giorni terribili, come lei stessa ha scritto in un lungo post Instagram pubblicato nelle scorse ore, dove ha parlato delle sue impressioni e sensazioni in merito a ciò che le è accaduto in questi ultimi 30 giorni. «Come ho detto sin dal primo momento, e poi in più occasioni ribadito, la mia scelta di denunciare l’accaduto si fonda sia su profonde convinzioni personali, che, soprattutto, sul rispetto che nutro verso le donne e me stessa», ha spiegato la 27enne. «Ai grandi esperti, che in queste settimane tante volte si sono improvvisati avvocati e giuristi, vorrei segnalare che io mi sono limitata a denunciare l’accaduto. Sarà poi la giustizia a stabilire se quei fatti costituiscono violenza sessuale, molestia o addirittura niente di tutto questo; non io, né altri», ha poi proseguito Beccaglia che, in queste settimane, si è sentita accusare di essere troppo giovane per fare un certo tipo di lavoro o di aver sbagliato a non reagire davanti alla molestia subita.



«A chi mi ha detto che non ho ‘carattere’ perché nell’immediatezza ho risposto: “Non puoi fare questo”, posso dire ben poco, se non che per me l’educazione è la miglior arma contro l’ignoranza», ha continuato Beccaglia che, dopo essere diventata vittima degli haters, ha perso la tranquillità e la serenità di un tempo: «Ho passato giorni terribili, mi avete in qualche momento addirittura fatto sentire in colpa per aver denunciato l’accaduto, oppure perché sono diventata ‘popolare’ per circostanze non determinate da me», ha aggiunto Greta Beccaglia che, per il nuovo anno, si augura di riuscire a realizzare tutti i suoi sogni e di dimenticare presto il 2021. «Per questo 2022 mi auguro tanta felicità, salute e di raggiungere il mio sogno… non per la ‘pacca sul culo’, ma per la donna e la professionista che sono».



