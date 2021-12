Dai Ferragnez a Jennifer Lopez e Ben Affleck: i baci più belli del 2021

E poi ancora le effusioni tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, i baci social tra Diletta Leotta e Can Yaman. Riviviamo un anno di baci vip che hanno lasciato il segno

Il 2021 ci sta lasciando con una cascata di baci vip (a prova di mascherina) da ricordare. Il più appassionato? Certamente, il bacio tra Diletta Leotta e Can Yaman: la coppia che ha scandito l’estate più rovente degli ultimi anni.

Il più social? I baci del brand Ferragnez. Chiara e Federico quest’anno hanno dato il «benvenuto» alla piccola Vittoria – secondogenita della coppia dopo Leone di tre anni – tra pannolini rosa da cambiare e effusioni di coppia da instagrammare. Il bacio più rock? Quello tra la conturbante Megan Fox e il sexy rapper Machine Gun Kelly, capaci di infiammare il red carpet. Il più romantico? Francesca Sofia Novelloincinta tra le braccia di Valentino Rossi per «l’addio» al MotoGp.

Il più bello di tutti? Quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, ormai chiamati «Bennifer», in uno dei ritorni di fiamma più eclatanti della storia di Hollywood. Il (nuovo) debutto ufficiale della coppia d’oro dello star system alla Mostra del Cinema di Venezia, in un bacio capace di mandare in visibilio paparazzi e fan.

Dai sweet kisses tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz al bacio d’amore tra Francesca Barra e Claudio Santamaria. Riviviamo un anno di baci vip che hanno lasciato il segno.



Il bacio di Jennifer Lopez e Ben Affleck

I Bennifer mandano i visibilio il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, con il (nuovo) debutto ufficiale come coppia. Diciassette anni dopo quell’improvviso addio, il ritorno di fiamma più eclatante della storia di Hollywood.







Il bacio tra Francesca Barra e Claudio Santamaria

Baci sulla Laguna per una delle coppie italiane che ha incantato il Festival di Venezia. La star di Freaks Out e la giornalista hanno sfilato sul tappeto rosso affiatati come non mai. Dopo il dolore per l’aborto, a febbraio il primo figlio insieme.













Il bacio tra Megan Fox e Machine Gun Kelly

Quelle tra la conturbante attrice e il sexy rapper sono effusioni capaci di infiammare il red carpet. Come dimostra il bacio hot ai Billboard Music Awards





















Il bacio tra Kourtney Kardashian e Travis Barker

Anche la più giovane delle sorelle Kardashian si è lasciata sedurre da un bad boy. Eccola, incendiare il red carpet dei VMA’s al fianco del produttore ed ex batterista Blink-182.

















Il bacio tra Diletta Leotta e Can Yaman

Anche se non stanno più insieme, la bella giornalista e la sexy star di DayDreamer hanno scandito con i loro baci social l’estate 2021.











