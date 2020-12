“Stefano Bettarini era innamorato di Elisabetta Gregoraci, per lei fece quel tatuaggio”

A raccontare i dettagli sulla presunta storia d’amore tra l’ex calciatore e la showgirl è il cantante Stefano Picchi, intervistato dal settimanale ‘Oggi’

Il passato di Elisabetta Gregoraci continua ad alimentare il gossip da quando la Casa del GF Vip l’ha mostrata al pubblico televisivo come una delle inquiline più in vista. Del matrimonio finito con Flavio Briatore, ma anche di presunte relazioni con ex fidanzati si è discusso durante la sua partecipazione al reality che, a un certo punto, ha fatto da



sfondo all’incontro con Stefano Bettarini, per brevissimo tempo concorrente del programma da cui poi è stato squalificato. Le voci che tra i due in passato ci sia stato un flirt sono state alimentate da quel “attento a quello che dici” pronunciato a bassa voce da Elisabetta all’orecchio di Stefano appena entrato in Casa, ma né uno né l’altra hanno mai confermato o smentito i rumors che adesso si arricchiscono dei dettagli pubblicati dal settimanale Oggi.

Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci sono stati insieme? “Lui era innamorato”

“Stefano Bettarini era innamorato, mi chiese di scrivere una canzone per lei e si tatuò il titolo sul braccio” ha raccontato il cantante Stefano Picchi al settimanale Oggi parlando dell’ex calciatore e della showgirl che lavorarono insieme nel programma ‘Buona Domenica’ dal 2006 al 2008. “Andai a cantare a Buona Domenica dopo Sanremo, già conoscevo Stefano e mi chiese se potevo scrivere un testo per una donna che amava. Gli brillavano gli occhi quando parlava della Gregoraci e mi girò i loro messaggi più teneri affinché li usassi per comporre”, ha aggiunto Picchi: “Scrissi ‘Ti amerò per sempre’ titolo che lui si tatuò sul braccio assieme alla frase ‘Ho nel cuore l’immagine tua’”. Il brano, spiega il cantante, è rimasto inedito e parla del loro imminente addio causa nozze: “Bettarini – ricostruisce ancora Picchi – mi raccontò che quando lei l’ascoltò si commosse e pianse. Io li vidi insieme solo a una cena con altre persone, ma era evidente che fossero persi l’uno dell’altra”.

Alla presunta relazione tra Bettarini e Gregoraci fa riferimento anche un ballerino del programma che ha preferito non essere citato: “Dopo le prove andavano via insieme ed era evidente che erano legati, lo sapevamo tutti” ha detto l’uomo al magazine che ha raccolto anche le dichiarazioni del paparazzo Maurizio Sorge: “Noi fotografi sapevamo che stavano insieme e li seguivamo (…) Stefano all’epoca si dice si fosse fatto convincere da Eli a prendere casa a cento metri da lei a Roma (…) Scoprimmo troppo tardi che per salire da lei indossava una parrucca coi capelli lunghi”.

“La storia tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini finita poco prima delle nozze con Flavio Briatore”

Secondo il settimanale Oggi, la storia tra Bettarini e Gregoraci sarebbe finita a un mese dal matrimonio con Flavio Briatore, nel giugno 2008, dopo un infinito tira e molla e i sospetti del manager che avrebbe notato una strana bolletta del suo cellulare. “Briatore si trovò un conto salatissimo da pagare e quando verificò i tabulati si rese conto che c’erano parecchie chiamate, anche di mezz’ora, partite dall’estero verso un cellulare italiano: quello di Stefano Bettarini”, si legge nel servizio che tra i presunti ex di Elisabetta fa anche il nome di Alessandro di Paolo (per un periodo accanto a Elisa Isoardi), che però ha bollato l’’indiscrezione come “una colossale sciocchezza”.





Today.it/gossip