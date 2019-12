Alessio Allegri: è nato Liam, il figlio del campione di basket scomparso

E’ venuto al mondo il piccolo Liam. Il bimbo è il figlio del campione di basket deceduto a 37 anni per un arresto cardiaco lo scorso 16 dicembre.

Benvenuto Liam: è nato il figlio di Alessio Allegri

Si trovava a disputare il primo tempo della partita di serie C che vedeva contrapporsi la squadra della Osl Garbagnate e quella de La Torre di Torre Boldone, la squadra della provincia di Bergamo. Così ha perso la vita Alessio Allegri il 16 dicembre scorso per un arresto cardiaco. Il campione di basket aveva solo 37 anni. Allegri si trovava nel palazzetto dello sport di Rho e si preparava alla nascita del suo primo figlio.

Liam è oggi venuto al mondo e della sua nascita è stata data notizia sulla pagina Facebook La giornata tipo, dedicata allo sport praticato da Allegri. Proprio sui social e sulla pagina precedentemente citata l’immagine pubblicata è quella della moglie del campione, Claudia, con il pancione, e al fianco suo fianco il marito. E il commento a corredo dell’immagine recita: “Oggi, riguardare questa foto è ancor più straziante”. Ancora oggi il cordoglio per la perdita di Allegri è vivo e cocente nei cuori di tutti coloro che più gli volevano bene. Per vent’anni per altro lo sportivo si era occupato di allenare le squadre giovanili del suo paese e tutti nella sua terra d’origine nutrivano grande stima e affetto per lui.

