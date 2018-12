È crisi nera fra la Satta e Boateng. E lui sui social canta: “Niente amore”

attaMelissa Satta e Kevin Prince Boateng non stanno certamente passando un periodo sereno. Non è chiaro del tutto se il loro matrimonio sia definitivamente finito, se tra i due ci sia soltanto un po’ di maretta o se abbiano deciso di prendersi un po’ di tempo per riflettere. Fatto sta che questo Natale non lo hanno passato insieme. Melissa Satta da una parte e Kevin Prince Boateng dall’altra. Tutto documentato da video e foto pubblicati sui social. Ma prorpio qui sta il “bello”.

Perché mentre la Satta si mostrava sorridende con il figlio Maddox, il calciatore del Sassuolo girovagava con i suoi amici. Fin qui niente di strano se non fosse per una storia di Instragram registrata solo qualche giorno fa da Boateng. Il calciatore sta cantando un brano di Memphis Depay, No love, e si rivolge con lo sguardo fisso verso la telecamera. Un messaggio diretto a qualcuno? Forse a Melissa? Niente amore?

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, dopo aver parato di una crisi fra i due, rivela qualcosa in più. A complicare terribilmente le cose, infatti, oltre alla lontananza che li separa, ci sarebbe il ritorno della ex moglie. Boateng e la ex moglie – stando a quanto rivela la rivista – starebbero ricucendo i rapporti per il bene del loro figlio. Sarà stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso della Satta?

Anna Rossi, Ilgiornale.it