Domenica In, Katia Ricciarelli a Pippo Baudo: «Vorrei parlarti di nuovo, ci siamo amati»

Tra gli ospiti dell’ultima puntata prima dell’anno nuovo di Domenica In c’era anche Katia Ricciarelli. Il soprano, a tu per tu con Mara Venier, si è lasciata andare a qualche confidenza e anche a un accorato appello rivolto all’ex marito Pippo Baudo. I due si sono separati dopo 18 anni d’amore e non si parlano da molto tempo. Su Rai Uno la cantante ha colto l’occasione per rivolgersi al conduttore e chiedergli che i loro rapporti tornino a essere civili.

Nell’angolo dedicato all’oroscopo di Mauro Perfetti e successivamente nell’intervista è stato dato ampio spazio a Katia Ricciarelli. Si è parlato di “ritorni dal passato” e la mente è andata a Pippo Baudo. «Ti prego, facciamo pace. Mi farebbe molto piacere parlare con te, te lo dico con il cuore, in fondo siamo stati molti anni insieme e adesso basta perchè mi viene da piangere».

La cantante lirica ha confessato di aver letto il suo libro “Ecco a Voi. Una Storia Italiana“, nel quale il conduttore ha dichiarato di essere in buoni rapporti con tutte le sue ex. E lei ha prontamente smentito ammettendo di rappresentare un’eccezione. La Ricciarelli ha anche sottolineato che «l’ultimo amore non si scorda mai» e che lo ha sposato per amore e non per interesse. Non si sa molto sulle ragioni della loro rottura, ma si i rumors sono stati molti, alcuni anche molto delicati, ma mai nessuno è stato realmente confermato

Il soprano ha poi raccontato di essere cresciuta senza il padre e che per 13 anni ha amato il collega José Carreras, che però era già sposato. Nel 2019 festeggerò, inoltre, i 50 anni di carriera. Katia Ricciarelli ha iniziato giovanissima e ha calcato i palcoscenici più importanti al mondo.

Silvia Natella, Ilmessaggero.it