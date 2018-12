Cosa hanno guardato gli italiani sul piccolo schermo negli ultimi dodici mesi? In massa hanno trascorso molte ore davanti al Festival di Sanremo, tra le amate fiction e l’inossidabile forza del calcio. Eventi che hanno assicurato alle reti generaliste grandi numeri nel 2018, ancora più rilevanti considerando l’offerta sempre più frammentata e una platea ristretta. Quali sono, dunque, i dieci programmi più visti di quest’anno?

Il primo posto è per il Festival di Sanremo guidato da Claudio Baglioni che nella finale, in onda il 10 febbraio, ha ottenuto 12.125.000 spettatori con il 58,3% di share, una media alta anche considerando le cinque serate 10.869.000 e il 52,16%. Un successo sorprendente che porterà infatti il cantante romano nuovamente sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio. Mediaset gongola per la sua estate Mondiale, grazie al torneo calcistico ha ottenuto ascolti record e anche un secondo posto nella classifica degli eventi più visti: la finalissima Francia-Croazia lo scorso 15 luglio è stata seguita da 11.668.000 spettatori con il 66,56% di share.

Sul podio regge il passo “Il Commissario Montalbano“, la fiction con Luca Zingaretti è anche la serie più vista. Lo scorso 12 febbraio, a Festival terminato, con l’episodio “La giostra degli scambi” ha portato a casa 11.386.000 e il 45,1% di share, risultando anche l’episodio più seguito di sempre. Al quarto posto torna il calcio, questa volta per la finale di Coppa Italia Juventus-Milan: 10.583.000 e il 39,2% il 9 maggio 2018.

La fiction Rai si conferma garanzia di ascolti e talvolta di qualità, il poker è servito: “Don Matteo 11” al quinto posto (“L’errore più bello” 8.258.000 30,6%, in onda l’11 gennaio), “La mossa del cavallo” si posiziona sesto (7.966.000 32,3%, in onda il 26 febbraio), il successo de “L’amica geniale” convince il pubblico e porta a casa un ottimo settimo posto (7.458.000 nell’episodio in onda il 27 novembre scorso) e “Il Capitano Maria” con Vanessa Incontrada ottavo in classifica (7.032.000 e il 28.5% di share nel primo episodio trasmesso il 7 maggio 2018).

Concludono la classifica due show di punta delle reti ammiraglia: “La Corrida” con Carlo Conti al nono posto (5.999.000 e il 27,4% al debutto) e “C’è posta per te” con Maria De Filippi alla decima posizione (5.914.000 e il 30,1% il 20 gennaio 2018).