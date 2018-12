Sara Affi Fella: “Uomini e donne” è un programma senza senso, basta!”

Finisce sempre peggio per Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e donne e concorrente di Temptation Island, travolta dallo scandalo del fidanzamento nascosto con Nicola Panico pur di partecipare allo show di Maria De Filippi e da qualche mese letteralmente scomparsa da tv e social (nonché abbandonata dagli sponsor che la pagavano migliaia di euro per i suoi post su Instagram), deve ora incassare le dure parole del fratello, che sempre su Instagram è stato bombardato da richieste di notizie sulla modella.

“Volevo solo dire a tutti quelli che mi scrivono in direct, che io non c’entro niente con questa storia di Uomini e Donne (programma senza senso e mai visto nella mia vita). Voi continuate a scrivermi di mia sorella, ma io sono una persona diversa, faccio cose diverse da mia sorella. Pensiamo anche cose diverse, quindi basta davvero. Io non c’entro niente. Siete insopportabili, cosa caz*** volete da me? Basta! Rilassatevi prendetevi un calmante. Ogni volta che sono un po’ attivo su Instagram mi chiedete sempre di mia sorella. Comunque è l’ultima volta che rispondo a queste domande. Sara sta bene!”. Almeno questo.

Liberoquotidiano.it