Anche questo anno, come ormai da consuetudine televisiva …il passaggio tra l’anno 2018 ed il 2019 vedrà Blob protagonista in prima fila; questa volta con una particolare articolazione in più momenti, suggerita, quasi imposta, dal prossimo importante anniversario della trasmissione, vale a dire il trentesimo anno dalla sua prima messa in onda (17 aprile 1989). Il tradizionale Blob dal titolo Fiume senza fine assumerà quindi una forma diffusa, capace di espandersi blobbisticamente nell’arco di 24 ore… Infatti, alle ore 20.00 di lunedì 31 dicembre, l’appuntamento quotidiano di Blob su Rai3 riproporrà in 30 minuti il 2018, certamente un anno molto denso dal punto di vista di Blob.

Invece, dalle 23.40 di lunedì 31 dicembre, un Blob di 105’ minuti, con un montaggio necessariamente frenetico e caleidoscopico, ripercorrerà la storia, televisiva e non solo, degli ultimi trenta anni; quasi un trailer dei prossimi appuntamenti che Rai3 dedicherà nelle prossime settimane e mesi al trentennale della trasmissione;

Infine, martedì la puntata quotidiana delle ore 20.00 di Blob sezionerà da par suo quello che consideriamo, almeno per il nostro paese, l’evento dell’anno: le elezioni politiche di marzo e la lunga trattativa che porta alla nascita del governo gialloverde; con la partecipazione di tutti i suoi protagonisti.