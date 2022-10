Ligabue fermato dal Covid, saltano i concerti di Parigi e Londra

E’ stato lo stesso rocker a dare l’annuncio con un video via social

Ligabue fermato dal Covid deve rinunciare alle ultime due date del suo tour europeo, a Parigi e Londra.

E’ stato lo stesso Liga a comunicarlo con un video social. “Sono in una stanza d’albergo a Parigi che purtroppo diventerà il posto in cui sarò rinchiuso forse una settimana perché dopo una notte in cui non sono stato bene, stamattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo al Covid”.

Luciano Ligabue, attualmente impegnato nel tour europeo, annuncia così in un video postato sui social che domenica mattina è risultato positivo. Le date erano previste domenica sera al Bataclan di Parigi e lunedì sera allo 02 Shepherd’s Bush Empire di Londra. “Purtroppo saltano quindi i concerti di stasera al Bataclan e domani a Londra… – ha detto – vi potete immaginare il giramento di balle dopo i due bellissimi vissuti a Barcellona e a Bruxelles, però è andata così. Mi dispiace tantissimo per il disagio creato vi abbraccio comunque. Ciao”. Nel post Ligabue ha anche specificato che i concerti sono rimandati a data da destinarsi e nei prossimi giorni il suo staff darà notizie in proposito.