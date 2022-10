Kim Kardashian si trasforma in una Mystica da far girare la testa

Per Halloween l’influencer ha puntato sulla seduzione, travestendosi dal personaggio degli “X-Men”

Per la festa di Halloween Kim Kardashian ha sbalordito tutti, sfoggiando un travestimento eccentrico e curatissimo nei dettagli. Sexy e spregiudicato, come l’influncer ci ha abituati da sempre. La star ha condiviso sui social scatti e video in cui posa nei panni della mutante Mystica, uno dei personaggi del franchise “X-Men”, indossando un body di lattice blu attillatissimo con una finitura squamosa per evocare la protagonista immaginaria dei fumetti e dei film Marvel.

HALLOWEEN IN CASA KARDASHIAN – Il travestimento di Kim Kardashian includeva quindi pelle blu, costume blu, stivaletti in tinta, lenti a contatto gialle e capelli rossi pettinati all’indietro. Con le sue curve ben in risalto, come quando ha debuttato con scatti bollenti su Sports Illustrated Swimsuit. E come negli anni, passati la festa dei morti è una questione seria da affrontare in grande stile per tutta la famiglia Kardashian. La stessa Kim ha vestito negli anni i panni della direttrice di Vogue, Anna Wintour, della Principessa Jasmine, di Pamela Anderson e di Carole Baskin.