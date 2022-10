“Grande Fratello Vip”, tra Edoardo e Antonella sono coccole… da paura

Nella casa del “Grande Fratello Vip” è festa in maschera per Halloween, ma i due Vipponi non perdono occasione per condividere un po’ di intimità, prima in vasca e poi in giardino

Al “Grande Fratello Vip” il sabato sera è come sempre dedicato alla festa. E con Halloween in arrivo non poteva mancare il classico party in maschera a tema horror. I Vipponi si vestono e truccano per alcune ore all’insegna della paura e dell’adrenalina. Ma non sono le uniche emozioni. Edoardo e Antonella non perdono occasione per stare in intimità, e così, una volta finita la testa, avvolti nella consueta coperta, in giardino si lasciano andare a coccole…

Per la coppia del “Grande Fratello Vip” gli screzi della puntata di giovedì, dove sembrava che il loro rapporto fosse destinato a naufragare, appaiono ormai alle spalle. Edoardo e Antonella iniziano a “riprendere contatto” già nel pomeriggio, ben prima della festa, condividendo la vasca per un bagno tanto piacevole quanto intimo.

Ma questo momento di armonia era arrivato dopo l’ennesima lite. Infatti al mattino, durante la lezione di zumba, Edoardo, vedendo le movenze sensuali di Carolina, si era lasciato sfuggire una battuta di apprezzamento che aveva fatto andare su tutte le furie Antonella che, oltre che infastidita, è anche stanca di dover passare sempre per la carnefice della coppia. Secondo la Fiordelisi se fosse stata lei a dire parole simili ad Antonino, Edoardo si sarebbe offeso e l’avrebbe rimproverata. In difesa del ragazzo arrivano Charlie e la stessa Carolina, secondo la quale la battuta voleva essere semplicemente goliardica. I Vipponi si dividono nettamente su come giudicare l’accaduto ma alla fine la situazione si risolve con Edoardo che prende da parte la ragazza e si spiega. “Carolina è una persona verso cui non ho alcun tipo di attrazione – dice ad Antonella -, per me è una sorella maggiore e quello che ho fatto l’ho fatto davanti a te”. E dopo qualche battibecco, con un abbraccio la tensione si scioglie.

La giornata può così proseguire al meglio. Prima con un bagno caldo e poi lasciandosi andare ai festeggiamenti della sera, che per i due Vipponi finiscono con una buona dose di coccole soli soletti in giardino.