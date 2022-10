“Grande Fratello Vip”, Giaele De Donà stuzzica Antonino Spinalbese: “Hai paura a rimanere solo con me”

La socialite provoca l’hair stylist in giardino e cerca di chiarire il loro rapporto

Al “Grande Fratello Vip” Giaele De Donà e Antonino Spinalbese sono sempre più complici. Lei ha il marito Brad che l’aspetta fuori e lui l’amica speciale Ginevra Lamborghini, ma la convivenza forzata li avvicina ogni giorno di più. Mentre prendono il sole in giardino, tra battute e scherzi, la socialite lo provoca: “Hai sempre paura a rimanere solo con me”.

Giaele ha detto chiaro e tondo di essere attratta da Antonino, mentre lui non si è ancora sbilanciato anche se pare apprezzare molto la sua compagnia. La ragazza lo punzecchia con domande e battute. Ancora una volta pretende sincerità e un’opinione chiara, non solo accondiscendenza.

Mentre si scambiano consigli di bellezza e opinioni culinarie, Antonino approfitta di un momento di silenzio nella conversazione per chiamare Alberto De Pisis e invitarlo ad unirsi a loro, ma l’opinionista declina l’invito. Una “cortesia” che però non piace a Giaele.

“Hai sempre paura a rimanere solo con me” lo provoca Giaele. Antonino dapprima risponde scherzoso, ma poi smentisce e le ricorda che sono stati da soli almeno tre volte. La ragazza, però, crede che restare da solo insieme a lei lo mandi nel panico. E’ per questo motivo che non la invita mai direttamente, ma chiama tutti gli altri Vip in camera da letto e solo alla fine aggiunge anche il suo nome.

La socialite non ha dubbi: è chiaro che lui abbia paura a rimanere solo con lei. La vera domanda da fargli è: perché? “Perché sono innamorato”, risponde Antonino come sempre tra il serio e lo scherzoso. Giaele sembra soddisfatta e replica ironica: questo lo sapeva già.

Durante la giornata Giaele e Antonino si appartano di nuovo per chiacchierare e scambiarsi confidenze. “Cosa hai da migliorare ancora qui dentro?”, le domanda la giovane imprenditrice. Il compagno d’avventura non ha dubbi: “La pazienza è il mio punto debole. Non sono paziente, mi passa la voglia, io ragiono con la mia testa”.



Il VIP racconta che durante un litigio, se chi ha di fronte non lo capisce lui non ha voglia di battersi e si zittisce. Preferisce quindi di mollare il colpo anche in modo molto brusco: “Quando parlo con Charlie e si contraddice mi passa la voglia”. Esistono però delle eccezioni e Giaele non manca di sottolinearlo: “Con me sei paziente”. “Anche tanto…”, conferma ridendo Antonino.



Spinalbese racconta di essere una persona a cui piace confrontarsi con le persone, ma in Casa difficilmente trova dialogo costruttivo con i suoi compagni e ammette di soffrirci. “Alcune volte si parla del niente”, racconta pensando alla lite con Edoardo Donnamaria e preferisce per questo non chiarire con il conduttore romano per paura di avere confronti poco costruttivi.