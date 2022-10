Film stasera in TV da non perdere lunedì 31 ottobre 2022￼

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 31 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

On the line, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Mel Gibson è un conduttore radiofonico che riceve una chiamata anonima in cui viene minacciata la sua famiglia.

On the line, ore 21:45 su Sky Cinema Suspense

Mel Gibson è un conduttore radiofonico che riceve una chiamata anonima in cui viene minacciata la sua famiglia.

Michael Clayton, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

George Clooney interpreta un avvocato che si trova di fronte a un dilemma etico durante una causa.

On the line, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Mel Gibson è un conduttore radiofonico che riceve una chiamata anonima in cui viene minacciata la sua famiglia.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

L’ultimo bacio, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Capolavoro di Silvio Muccino che racconta storie di amore e di infedeltà. Con Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno e Fabrizio Bentivoglio.

1943 – Il filo della libertà, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

War movie con Cary Elwes e Jason Patric. Un ufficiale della Gestapo si pone contro una radio libera che manda messaggi contro il nazismo.

La mala educacion, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Pedro Almodovar dirige un film in cui due uomini rievocano la loro problematica infanzia all’interno di un collegio cattolico.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Bugiardo Bugiardo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Jim Carrey è un avvocato che per un desiderio del figlio non riesce a dire più bugie.

Notte prima degli esami, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi in una commedia giovanile diventata cult.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Spider-Man: No Way Home, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Terzo capitolo della saga Marvel Studios con Tom Holland. Spider-Man e il Doctor Strange devono fronteggiare alcune minacce del Multiverso.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Piccoli Brividi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Jack Black nei panni dello scrittore che ha creato la famosa collana di storie horror per ragazzini.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Joy, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Jennifer Lawrence e Bradley Cooper nella vera storia di Joy Mangano, casalinga diventata milionaria.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Sopravvissuti, ore 21:25 su Rai 1

Lino Guanciale in una serie tv che racconta l’epopea pre e post naufragio di alcune persone.

Stasera tutto è possibile, ore 21:20 su Rai 2

Comedy show condotto da Stefano De Martino e con la presenza di tantissime sfide e gag.

Ritorno al crimine, ore 21:20 su Rai 3

Alessandro Gassman, Marco Giallini e Gianmarco Tognazzi nel sequel del film Sky Original.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Killer elite, ore 21:20 su Italia 1

Robert De Niro e Jason Statham in un thriller misto ad azione. Un ex killer torna in azione per salvare un amico.

Grey’s Anatomy, ore 21:15 su La 7

Ennesima puntata della nota serie americana che segue le vite di alcuni medici e le loro evoluzioni sentimentali.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8

Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Little Big Italy, ore 21:15 su Nove

Il ristoratore Francesco Panella va alla scoperta dei ristoranti italiani in giro per il mondo.