Chiara Ferragni per Halloween diventa davvero… Dirrty!

Per un party, l’influencer ha scelto di travestirsi da Christina Aguilera, sfoggiando il look che la popstar esibiva nel video del brano del 2002

Chiara Ferragni ha partecipato insieme alle sue due sorelle e ad alcune amiche a una festa in maschera per festeggiare Halloween con qualche giorno di anticipo. Il party che si è tenuto un un locale notturno di Milano è stato a tema popstar femminili. Per l’occasione l’influencer ha sfoggiato un look super sexy facendo un salto indietro, esattamente di 20 anni, e ricreando uno degli outfit cult di Christina Aguilera. Quello provocante del video del singolo “Dirrty”.

IL COSTUME DI CHIARA – Chiara Ferragni, finita da poco per l’ennesima volta in un ciclone di polemiche sul web per l’esposizione mediatica dei suoi figli, ha indossato per la festa un micro bikini a triangolo a righe bianche e rosse, lasciando l’addome scoperto e un paio di pantaloni di pelle rossi e neri con il lato B coperto solo da uno slip con la scritta “nasty”. In abbinamento con l’acconciatura di alcune ciocche nere tra i capelli biondi e le treccine.

IL PARTY A TEMA – Per il party ognuno degli invitati ha indossato quindi un look di un personaggio femminile del mondo della musica. Tra le altre star scelte da rappresentare per Halloween c’erano Gwen Stefani, le Spice Girls, Loredana Berté, Orietta Berti. Insieme a Chiara erano presenti anche le sorelle Valentina e Francesca. La prima ha optato per l’outfit di Katy Perry, con il costume arcobaleno di “California Gurls”, mentre la seconda ha scelto di travestirsi da Madonna puntando su un look di pelle con tanto cappello da cowboy mutuato dal video di “Don’t tell me”. Insieme a loro c’erano anche le amiche Francesca Oniga nei panni di Lady Gaga, Chiara Biasi in quelli di Shania Twain.

IL VIDEO DI “DIRRTY” – Chiara Ferragni ha ricreato alla perfezione il look di Christina Aguilera in uno dei suoi video più iconici. “Dirrty” è tratto dall’album “Stripped”, uscito 20 anni fa. Il videoclip è stato girato a Los Angeles da David LaChapelle, ambientato in un night club tra motociclette, combattimenti sul ring e balli sui tavoli. All’epoca “Dirrty” è stato un brano che ha rivoluzionato sia il genere musicale che il look (il video fu molto criticato per l’eccessiva e provocante carica sessuale). Un brano e un album cruciali per la star americana, che fino a quel momento era solo un’altra popstar bionda e carina, in rivalità con Britney: hanno consacrato la sua personalità nel firmamento pop e avrebbero poi fortemente influenzato la generazione venuta dopo, da Miley Cyrus a Rihanna.