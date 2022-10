“Amici 22”: Andre perde la sfida e lascia la scuola, Samuel a rischio eliminazione

Settima puntata dello speciale domenicale della scuola di Maria De Filippi

Ad “Amici 22” nuove emozioni. Nella settima puntata dello speciale domenicale della scuola di Maria De Filippi, Asia ha dovuto abbandonare il programma per il risultato del televoto. Gianmarco si salva da una sfida immediata in cui è finito dopo non essere riuscito a completare un compito assegnatogli da Raimondo Todaro. Andre invece, mandato in sfida immediata da Zerbi nel mezzo della gara cover, non ce la fa e viene eliminato: al suo posto entra Ascanio. Samuel arriva ultimo nella gara di ballo e rischia l’eliminazione. Ospite della puntata Giordana Angi.

Ad “Amici” la puntata dello speciale inizia con una brutta notizia per Asia. Maria De Filippi le comunica il risultato del televoto: il pubblico ha votato contro la sua permanenza nella scuola. Si passa quindi al compito assegnato da Raimondo a Gianmarco. Il professore vuole vederlo alle prese con uno stile non suo. Se non passerà il compito Todaro intende mandarlo in sfida immediata. Il ragazzo non passa il compito ma in studio scoppia la polemica. E’ Emanuel a scatenarla, dicendo a Raimondo che non trova corrette certe dinamiche da lui innescate, prima con Asia e ora con Gianmarco, e che se voleva mandare il ragazzo in sfida poteva farlo direttamente e non facendogli fare una cosa evidentemente difficile per lui. A ogni modo Gianmarco deve affrontare ore una sfida immediata e a giudicarla è Garrison. Gianmarco deve vedersela con Cristian. Dopo la prima esibizione Garrison non è ancora convinto e chiede di fare una seconda prova.

LA GARA COVER

Prima di passare alla gara cover Arisa si esibisce in un bellissimo passo a due con Raimondo in cui mostra tutta la bravura nei balli latino-americani. Si inizia quindi la gara, che sarà giudicata da Tommaso Paradiso. Inizia Wax che presenta una sua versione modernizzata di “Svalutation” di Adriano Celentano. E con questa si guadagna un 8,5 da Paradiso e i complimenti di Rudy Zerbi che lo definisce “travolgente”. Tocca quindi ad Aaron, che canta “With or Without You” degli U2. Lui ottiene un 8. Piccolo G canta “Ragazzo di strada” de I Corvi e porta a casa un 7,5, mentre Rudy gli dice di essere contento di “vederlo stare meglio”. Andre inizia a interpretare “Lonely” ma Rudy abbassa la leva dopo pochi versi e chiede per lui la sfida immediata. Il ragazzo dovrà affrontare Ascanio. I due ragazzi interpretano due brani a testa. Alla fine il giudice trova la proposta di Ascanio più interessante e così Andre lascia la scuola. La gara ricomincia con Federica che canta “Nothing Compares 2 U” di Sinead O’Connor. A lei Paradiso assegna un 7–. Da qui in avanti i voti restano segreti. Il primo è NDG. Tocca poi a Tommy Dali chiudere.

UN AMORE IN CASETTA – Prima del risultato della gara di cover Maria chiama al centro dello studio Gianmarco per chiedergli se al momento sia single o impegnato. Il ragazzo temporeggia, risponde in maniera vaga, e allora la De Filippi manda un filmato in cui si vede che Gianmarco ha legato particolarmente con Megan. E il filmato si chiude con il bacio tra i due, tra l’esultanza del pubblico… Viene resa nota quindi la classifica della gara di cover. Il primo è Wax mentre l’ultimo, a rischio eliminazione è NDG.

UN COMPITO PER SAMU – Il ballerino deve affrontare una prova per lui decisamente ardua, con il compito di classica assegnatogli dalla prof Celentano. Lui accetta la sfida e fa quello che può ricevendo grandi complimenti soprattutto per il coraggio e lo spirito con cui si è messo in gioco.

UN BACIO ALLA SHAKESPEARE – Quella tra Gianmarco e Megan non è l’unica storia nata in casetta in questi giorni. Maria chiama Wax al centro dello studio e fa vedere un filmato in cui lui e Claudia si scambiano tenerezze. Il ragazzo parla anche di “bacio alla Shakespeare”. Lorella commenta con un “queste alte temperature e l’aria primaverile hanno fatto effetto”.

UNA SFIDA PER NIVEO – Il ragazzo deve affrontare la sfida con 2UE per difendere la sua maglia. A giudicare la sfida è Carlo Di Francesco. Niveo convince di più il giudice e rimane nella scuola.

GARA DI BALLO – Si passa alla gara di ballo, che sarà giudicata da Garrison. Il primo a esibirsi è Mattia. Al termine della prova, che gli vale un 7, la De Filippi affronta il tema del complesso del ragazzo: infatti Mattia è convinto di avere un occhio diverso dall’altro. Si riprende con Maddalena che danza sulle note di “On My Own” di Nikka Costa. A lei Garrison assegna 7,5. Scende in pista poi Samuel a cui Garrison non dà più di 6 perché a suo parere si fida troppo del suo viso e della sua espressione e poco del corpo. Si prosegue con Ludovica che prende un 6,5 e poi a Ramon, il primo a cui il giudice non può rendere esplicito il voto. Garrison si limita a dire che “è andato alla grande”. Claudia chiude. La classifica finale vede all’ultimo posto Samuel che così va in rischio eliminazione.

COMPITI PER CRICCA E RITA – I due ragazzi devono affrontare dei compiti loro assegnati da Rudy e dalla Celentano. Entrambi li superano brillantemente. La puntata si chiude con Giordana Angi che canta un medley di suoi brani.