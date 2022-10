Ad “Amici 22” va in scena la casetta dell’amore: nate due coppie nuove

Wax bacia Claudia, Gianmarco e Megan si sono avvicinati sempre di più

Ad “Amici 22” gli allievi sono concentratissimi su prove ed esibizione, ma tra una lezione e l’altra non manca il tempo per approfondire la conoscenza.

Dopo Mattia-Maddalena e Niveo-Rita, ora anche tra Wax e la nuova arrivata Claudia è scattato il bacio, mentre tra i ballerini Gianmarco e Megan l’alchimia in pista si è trasformata in un’attrazione sempre più potente.

In casetta dopo un paio di mesi di convivenza si sono erano formate le prime coppie. Il ballerino di latino Mattia aveva trovato infatti un’affinità particolare con la collega Maddalena mentre il cantante Niveo aveva trovato la sua musa in Rita, allieva di Alessandra Celentano.

Adesso sono nate nuove simpatie. Dopo una coreografia sexy, tra Gianmarco e Megan la complicità in pista si è trasformata in una frequentazione fuori dalla sala prove. Anche il rapper Wax è rimasto colpito dalla nuova arrivata Claudia Bentrovato e tra i due è scoccato un tenero bacio. I ragazzi sono seguiti costantemente, a scuola e in casetta, dalle telecamere che hanno catturato le dolci coccole delle coppie.

Nell’ultima puntata di “Amici 22” Maria De Filippi ha mandato in onda i filmati, tra i sorrisini imbarazzati dei protagonisti. Per Wax la nuova ballerina Claudia, che ha preso il banco di Asia, è stata una boccata d’aria fresca. “Sto facendo progressi. Non avevo mai abbracciato per così tanto tempo una ragazza. Sei incredibile, sei perfetta. Ti vorrei dare un bacio alla Shakespeare”, ha ammesso il rapper prima di avvicinarsi con le labbra. Una dedica che ha suscitato la curiosità di Maria De Filippi e Arisa: “Cosa vuol dire un bacio alla Shakespeare”. Il cantante ha replicato a modo suo: “” Sa, sa… prova microfono a Romeo e Giulietta”.

L’attenzione si è spostata poi su Gianmarco e Megan. Durante una coreografia sexy i due sono apparsi molto complici e l’intesa è continuata anche fuori dalla sala prova. Prima di far vedere la loro clip, la conduttrice ha spiegato che Gianmarco era fidanzato, ma è entrato nella scuola da single. L’allievo ha però precisato di stare ancora oscillando e di non voler etichette. Una dichiarazione che dovrebbe mettere in guardia Megan: il ragazzo ha il cuore libero oppure no?