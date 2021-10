Rai3, oggi torna Kilimangiaro

Camila Raznovich racconta, con ospiti e documentari, il mondo attraverso la lente del Viaggio. Protagonisti, come sempre, i luoghi più belli del pianeta, ma grande attenzione anche alle emergenze climatiche e ambientali con Mario Tozzi. Oggi alle 17.15 su Rai3 tra gli ospiti del “Kilimangiaro” la band Extraliscio e il botanico Stefano Mancuso mentre per parlare di emergenza clima interverrà in collegamento l’ultracycler Omar Di Felice, che è a Glasgow, dove si terra’ la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26). E ancora, avventura, natura, storie e “cartoline” nei filmati e nelle foto dai Caraibi, dall’Uttarakhand, a nord dell’India, dall’Amazzonia fino alla Nuova Zelanda.