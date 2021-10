Federica Pellegrini e Matteo Giunta, romantica luna di miele a Venezia

Weekend super romantico per la coppia, che secondo i ben informati sarebbe prossima a un passo importante

Prove di luna di miele per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La coppia, che dopo essere uscita allo scoperto questa estate sarebbe prossima alle nozze, è stata pizzicata a Venezia dal settimanale Chi. Nel nuovo numero le immagini del romantico weekend.

Baci tenerissimi e lunghe passeggiate mano nella mano: la campionessa di nuoto e quello che ormai è il suo ex allenatore, si sono concessi qualche giorno tutto per loro, sognando ad occhi aperti il loro futuro insieme. Il fine settimana veneziano è stato all’insegna del relax e della cultura, eccoli infatti a godersi il panorama sul Canal Grande mentre sorseggiano una coppa di champagne e poi durante una visita segreta nella chiesa di San Zaccaria. La Divina, che ha voluto ufficializzare la relazione soltanto dopo le Olimpiadi di Tokyo – che hanno segnato il suo ultimo traguardo sportivo – non si era mai vista così appassionata e felice.

Un annuncio importante in arrivo

Secondo i ben informati, Federica Pellegrini e Matteo Giunta starebbero per fare un annuncio importante. Fiori d’arancio o bebè in arrivo? I fan iniziano a scommettere, certi del fatto che per la coppia il futuro sarà rosa. O azzurro. Oppure d’arancio, se invece decideranno di fare il grande passo prima di avere un figlio. Intanto la nuotatrice ha fatto sapere di sentirsi pronta a diventare mamma: “Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi – ha detto – ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla”.

Today.it