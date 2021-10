Elite già rinnovata per una sesta stagione; in arrivo anche tre nuove storie brevi per Natale

La serie spagnola di successo tornerà in streaming a dicembre

Elite procede a ritmo spedito a Netflix. Nonostante non abbia ancora fissato una data per la quinta stagione, il servizio di video in streaming ha annunciato che il provocatorio teen drama spagnolo è stato già rinnovato per un ulteriore, sesto ciclo di episodi. Non è tutto. Poco prima di Natale saranno disponibili tre nuove storie brevi, una delle quali coinvolgerà un nuovo personaggio il cui nome non era ancora trapelato.

Elite: Nuove storie brevi e nuovi personaggi

Ambientate durante le feste, le tre nuove storie saranno rilasciate il 15, 20 e 23 dicembre. La prima seguirà Phillipe, Caye e Felipe, il nuovo personaggio di cui parlavamo poc’anzi, interpretati rispettivamente da Pol Granch, Georgina Amorós e Àlex Monner. La seconda racconterà una storia con protagonisti Samuel e Omar, i personaggi di Itzan Escamilla e Omar Ayuso. La terza, invece, sarà tutta dedicata a Patrick, la recente new entry con il volto di Manu Ríos.

Ambientata nella più prestigiosa scuola privata spagnola, Las Encinas, Elite segue le relazioni dei suoi privilegiati e impulsivi studenti, inclusi tre borsisti arrivati dai quartieri più poveri. La quarta stagione ha avviato un nuovo capitolo con il mancato ritorno di diversi personaggi e l’arrivo di altri. Un “cambio generazionale” che continuerà nella quinta, dopo la partenza di Ander (Arón Piper) e la decisione di Miguel Bernardeau di non riprendere il ruolo di Guzmán. Il loro vuoto sarà riempito dai già annunciati Valentina Zenere e André Lamoglia, interpreti di Sofía e Gonzalo, ma come sembrano suggerire le prime foto ufficiali delle tre nuove storie brevi appena rilasciate, anche da Celia Sastre, interprete di Lara.

Comingsoon.it