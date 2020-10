Royal wedding (a sorpresa) in Bhutan: la principessa Eeuphelma ha detto «sì»

Jigme Khesar Namgyel, sovrano del Paese noto come «il più felice del mondo», ha annunciato su Instagram che la sorella ha sposato Dasho Thinlay Norbu, fratello minore di sua moglie, la regina Jetsun Pema

Royal wedding (a sorpresa) in Bhutan: la principessa Eeuphelma Choden, 27 anni, ha sposato il fidanzato Dasho Thinlay Norbu, 26. A dare la notizia ai sudditi del Paese noto come il «più felice del mondo» è stato re Jigme Khesar Namgyel, fratello della principessa Eeuphelma.

Il sovrano – che lo scorso marzo da sua moglie, la regina Jetsun Pema, ha avuto un secondo figlio – sul suo account Instagram ufficiale ha pubblicato due foto della coppia nel giorno del «sì». Scrivendo: «Sua Altezza Reale, la Principessa Eeuphelma Choden Wangchuck, ha sposato Dasho Thinlay Norbu».

Il matrimonio reale si è tenuto presso il Palazzo Dechencholing a Thimphu». La coppia reale ha ricevuto le benedizioni del re, dell’ex sovrano Jigme Singye Wangchuk (che ha abdicato nel 2008) e del Je Khenpo, il leader spirituale dei buddisti in Bhutan.

Nel post del sovrano non mancano informazioni sulla sorella e lo sposo: la Principessa Eeuphelma «si è laureata in Sociologia presso la Georgetown University, Stati Uniti, nel 2016». E in qualità di Presidente del Comitato Paralimpico del Bhutan, «rappresenta il Bhutan a livello internazionale per portare avanti la partecipazione degli atleti bhutanesi con disabilità a vari eventi sportivi globali». Dasho Thinlay Norbu, fratello minore della regina Jetsun Pema, «dopo la laurea presso il St. Stephen’s College dell’Università di Delhi si è formato come pilota e vola per la compagnia aerea nazionale Drukair dal 2019».

Con le nozze a sorpresa di Eeuphelma e Dasho i royal wedding in era Covid diventano tre: lo scorso luglio è finalmente andato in scena il tribolato matrimonio di Beatrice di York con Edoardo Mapelli Mozzi, mentre a settembre Flora Ogilvy, cugina di Harry e William, con una cerimonia low profile ha detto «si» all’ex giocatore di hockey su ghiaccio Timothy Vesterberg.

