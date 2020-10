No alla chiusura di Rai Storia, arriva una petizione per salvare il canale

L’ad Rai Fabrizio Salini verso la decisione di smantellare per sempre Rai Storia, il canale del servizio pubblico dedicato all’approfondimento storico, e di accorparlo a Rai 5, dedicato per lo più agli spettacoli dal vivo. Un taglio che rischierebbe di rendere in parte marginale l’offerta educativa della tv pubblica. Per scongiurare la chiusura del canale, il portale “Fatti per la storia” ha lanciato una petizione che finora ha raccolto oltre 44.000 firme, chiedendo anzi che Rai Storia venga: “Potenziato, migliorato e maggiormente pubblicizzato”.

Risale a pochi giorni fa la decisione dell’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, di chiudere per sempre il canale di Rai Storia e di accorparlo a Rai 5, dimezzando così l’offerta culturale del servizio televisivo pubblico. Rai 5 è il canale dedicato agli spettacoli dal vivo, al teatro, alla musica e ai documentari d’arte, mentre Rai Storia, più nello specifico aggiunge al palinsesto una proposta di approfondimento storico,



che non può mancare al servizio pubblico. Per questo motivo il portale “Fatti per la Storia”, che si occupa proprio di accessibilità alla cultura storica, ha lanciato una petizione. L’obiettivo è quello di ribadire l’importanza e la funzione sociale di un canale come Rai Storia, in particolar modo in un contesto storico così sensibile e in evoluzione. “A differenza della proposta presentata in CdA Rai, il canale Rai Storia va potenziato, migliorato e maggiormente pubblicizzato”, si legge nella petizione. Perché: “La divulgazione storica può essere un antidoto ad una pericolosa deriva antifascista e revisionista”. La petizione conta per ora oltre 44.000 adesioni.

Giulia Turco, Tv.fanpage.it