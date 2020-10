Laura Pausini: ecco il video ufficiale di Io sì con un cameo di Sophia Loren

Laura Pausini, Io sì: la nuova canzone scritta da Diane Warren per Sophia Loren, candidata agli Oscar per la miglior canzone originale.

Grande annuncio da parte di Laura Pausini: è in arrivo un suo nuovo singolo, e non sarà un brano qualunque. S’intitola Io sì, e farà parte della colonna sonora del film The Life Ahead di Edoardo Ponti, figlio di Sophia Loren. Una pellicola che segnerà anche il ritorno della stessa diva partenopea nel mondo del cinema. E non a caso sarà candidata, con tutta probabilità, agli Oscar per la Miglior canzone originale.



Il nuovo brano della Pausini sarà sottoposta agli Academy Awards per un’eventuale nomination agli Oscar. Autrice del pezzo è una veterana del mondo della musica, la grande Diane Warren. Nella sua carriera la Queen of the Ballad ha già ricevuto 11 candidature agli Oscar.

Un annuncio straordinario che ha entusiasmato tutti i fan di Laura, non solo quelli italiani ma quelli sparsi in tutto il mondo. Il nuovo brano sarà disponibile nei prossimi giorni. A dare la lieta notizia è stata la stessa Pausini sui social: “Sono felice di annunciare che prestò uscirà Io sì (Seen), il mio nuovo brano scritto per me da Diane Warren e che verrà presentato all’attenzione dell’Academy Awards per la candidatura agli Oscar come miglior canzone originale. Sono rimasta affascinata da questa canzone che Diane ha voluto cucirmi addosso e dal film di Edoardo Ponti con la meravigliosa Sofia Loren che torna finalmente sulle scene, sia per la trama che per il messaggio che porta. Lo vedrete presto anche voi”.

Il testo della canzone del nuovo brano è stato scritto dalla stessa Laura insieme a Niccolò Agliardi. Il brano è stato composto in cinque versioni, una inglese, una spagnola, una portoghese e una spagnola, ma è proprio quella italiana a essere stata scelta per il film.





Mauro Abbate, Notiziemusica.it