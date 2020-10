Canale 5, domani tornano “Le Storie di Melaverde”

Domenica 1 novembre dalle 11.20 su Canale 5, per Le Storie di Melaverde, Edoardo Raspelli ritorna in Francia, per raccontare come nasce uno dei più celebri distillati del mondo: il Cognac. Cuore della replica di Melaverde è un antico castello, davvero una piccola, grande pietra preziosa: sorge nel centro del paesino, con le sue mura restaurate nel 1700 ma che risalgono a due secoli prima e che spuntano in mezzo ad un graziosissimo ben tenuto giardino all’italiana.

A pochi minuti d’auto, ecco gli ettari di vigneto (solo di proprietà) che daranno quei vinelli bianchi che, distillati due volte, si trasformeranno in grandi Cognac (con l’accento sulla lettera A finale).

Christian Thomas è il proprietario del castello (Château de Beaulon,25 rue Saint Vincent, Saint -Dizant-du Gua,tel.(0033)-05-46499613, ch.thomas@chateau-de-beaulon.fr ; www.chateau-de-beaulon.fr) e della suggestiva piccola distilleria, dove si è fatto addirittura mettere un letto accanto agli alambicchi per seguire momento per momento il rito della distillazione. Di grande bellezza anche la cantina dove sostano centinaia di tonnau, le botti d’invecchiamento del Cognac.