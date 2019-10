Rai2, stasera nuovo appuntamento con “Maledetti amici miei”

Quinta puntata per “Maledetti amici miei”, il programma di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi, che andrà in onda giovedì 31 ottobre alle 21.20 su Rai2. Lo show – prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi – vedrà protagonisti anche gli immancabili compagni di avventura, la maestra d’ansia Margherita Buy e Max Tortora che in questa serata renderà omaggio ad Alberto Sordi.

Anche questo appuntamento sarà all’insegna dei racconti e delle confessioni che testimoniano il legame dei “maledetti amici”, uniti da 35 anni di aneddoti esilaranti, ma non solo. Sul palco salirà Diego Abatantuono, fonte inesauribile di storie incredibilmente divertenti. Inoltre Ilaria D’Amico e Ubaldo Pantani che vestirà i panni di Massimo Giletti.

Ospiti della puntata anche il cantautore contemporaneo dall’animo introspettivo Brunori SAS e la cantautrice e scrittrice Levante. I due artisti si esibiranno in un’emozionante versione di “Anna e Marco” di Lucio Dalla, accompagnati dalla resident band del programma formata da: Roberto Dell’Era (basso chitarra e voce), Federico Poggipollini (chitarra e voce), Beppe Scardino (sax e flauto), Simona Norato (piano, chitarra e voce), Valeria Sturba (theremin, sinth e voce) e Sergio Carnevale (batteria e voce).

Infine saranno presenti in studio l’ex Miss Italia, vincitrice nel ‘96, Denny Méndez accompagnata da Ilaria Murtas che nello stesso anno si è classificata al secondo posto del concorso.

Il maestro Paolo Conte regalerà un altro dei suoi grandi successi come sigla di apertura del programma. Il finale sarà affidato invece a Valeria Solarino, che sulle note della sigla di chiusura ‘Maledetti Amici Miei’ di Giuliano Sangiorgi, leggerà il testo inedito sull’amicizia scritto da Elena Ferrante.