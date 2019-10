Rai1, domani tornerà “Tale e quale show”. Nino Frassica giudice per una notte

Domani, venerdì 1 novembre, nuovo appuntamento con “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti. L’ottava puntata andrà in onda in diretta dalle 21:25, dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Una settimana fa è iniziato il torneo dei campioni, che vede protagonisti i migliori sei artisti di questa nona edizione e i migliori sei del 2018: vincitore di puntata Antonio Mezzancella, che ha messo tutti d’accordo interpretando alla perfezione Ultimo (secondo Francesco Monte, terzo Agostino Penna). E, di certo, sarà una serata importante dal punto di vista della classifica, considerando che venerdì prossimo, l’8 novembre, con il contributo del Televoto, sarà proclamato il “Campione di Tale e quale Show 2019”. E, a proposito di Campioni, stanno per concludersi le selezioni per i migliori imitatori “non professionisti”, scelti tra tutti quelli che hanno inviato i loro video al sito o alla redazione del programma e che saranno protagonisti della puntata speciale “Tali e Quali” del prossimo 22 novembre. Tantissime richieste per occupare i 12 posti disponibili; 12 “eccellenze” che, sempre dal vivo e davanti a una super-giuria, lotteranno con le loro imitazioni di cantanti famosi per conquistare il titolo di “Campioni Tali e Quali 2019”. Domani i punti in palio saranno alquanto “pesanti” e le sorprese, con relativi ribaltoni in graduatoria, potrebbero essere tante. Ecco in quali pop star dovranno “immedesimarsi” i 12 protagonisti che, è bene ricordare, cantano esclusivamente dal vivo: Agostino Penna sarà Eduardo De Crescenzo, Francesco Monte se la vedrà con Nek, Davide de Marinis avrà le sembianze di Fabio Rovazzi, Lidia Schillaci renderà omaggio alla classe di Edith Piaf, Jessica Morlacchi si metterà nei panni di Loretta Goggi, Tiziana Rivale si trasformerà in Madonna, Antonio Mezzancella proverà a mantenere il suo primo posto con Ligabue, Massimo Di Cataldo si metterà alla prova con Paul McCartney, Giovanni Vernia ricorderà la magia in musica di Renato Carosone, Roberta Bonanno imiterà Rita Pavone, Alessandra Drusian se la vedrà con Shirley Bassey e Vladimir Luxuria onorerà la memoria di Elvis Presley. Tutti cercheranno di convincere i tre giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme a dar loro i punti necessari per volare in classifica. In questa ottava puntata ci sarà anche un giudice d’eccezione: Nino Frassica. Fondamentale per la riuscita di un varietà come “Tale e Quale Show”, il dietro le quinte, composto da un team di professionisti che segue con passione e competenza tutti i protagonisti del programma che, per arrivare al “risultato finale”, si mettono letteralmente nelle mani di costumisti, truccatori, parrucchieri e dei vocal coach, oramai divenuti volti noti al grande pubblico: Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, insieme alla “actor coach” Emanuela Aureli. Da ricordare che, al termine della puntata, dopo le fasi di votazione della Giuria e degli Artisti, che assegneranno gli ormai mitici “5 punti” a un concorrente rivale, arriverà il momento dell’irrinunciabile Classifica Finale che, di puntata in puntata, determinerà il secondo “Campione” di quest’anno. È diventato oramai fisso l’appuntamento con gli “imitatori del web”, che saranno protagonisti anche in quest’occasione, grazie ai video amatoriali che arrivano in redazione.